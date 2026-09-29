20.000 Buruh Demo di Gedung DPR Hari Ini, 5.000 Aparat Dikerahkan

JawaPos.com - Sebanyak 20.000 buruh menduduki kawasan Gedung DPR/MPR RI hari ini, Selasa (29/9), untuk mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan mendesak pengesahan 11 tuntutan utama pekerja.

Menanggapi aksi besar tersebut, Polda Metro Jaya menerjunkan 4.998 personel gabungan khusus untuk mengamankan area kompleks parlemen.

Pengamanan ketat di Senayan ini merupakan bagian dari operasi siaga yang melibatkan 17.628 personel gabungan di seluruh Jakarta untuk mengawal 37 agenda kegiatan masyarakat sepanjang hari ini.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan, total personel gabungan yang disiagakan di seluruh wilayah hukum Jakarta mencapai 17.628 orang, dengan fokus utama di area Senayan.

"Sebanyak 4.998 personel ditempatkan di kawasan DPR/MPR RI, yang terdiri atas unsur Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta Pamdal DPR-MPR RI," ujar Kombes Budi, Selasa (29/9).

Ia menambahkan bahwa titik konsentrasi massa unjuk rasa selain di DPR/MPR RI juga tersebar di beberapa kawasan vital lain seperti Bundaran HI–Dukuh Atas dan Silang Selatan Monas.

Terkait dengan potensi gangguan arus kendaraan, aparat akan memfungsikan rekayasa lalu lintas secara fleksibel.

"Pelaksanaan tugas tetap mengedepankan pola komunikatif, pendekatan humanis, dan koordinasi agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, sementara aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan," imbau Kombes Budi.