Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Kamis, 1 Oktober 2026 | 20.23 WIB

Sempat Minta Bantuan Dukun, Pelaku Curanmor di 36 TKP Surabaya Akhirnya Ditangkap

YA saat ditangkap Sat Reskrim Polrestabes Surabaya usai curi motor di 36 TKP. (tangkapan layar instagram @luthfie.daily).

JawaPos.com - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya akhirnya menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berinisial YA (37 tahun) yang beraksi di 36 tempat kejadian perkara (TKP) dalam 7 bulan. 

Laki-laki yang merupakan warga Kelurahan Sawunggaling, Wonokromo itu mengaku sebelum menjalankan aksi kejahatannya, dia sempat meminta bantuan kepada seorang Mbah Dukun untuk memuluskan langkahnya. 

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan dalam menjalankan aksinya, YA tidak bekerja sendiri. Melainkan dibantu dua orang temannya yang kini masih dalam proses pengejaran. 

YA ditangkap setelah melakukan pencurian di tiga lokasi, yakni di wilayah hukum Sukolilo, Gubeng, dan Bubutan. 

"Tersangka ditangkap pada Selasa (22/9) sekitar pukul 18.20 WIB di Makam Kuburan Rangkah, Jalan Kenjeran, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya," kata Hadi, Kamis (1/10). 

Dari tiga lokasi itu, YA menggasak total tiga sepeda motor yakni Honda scoopy Merah, nopol W-2308-BC, Honda Beat hitam tahun 2016.  rupiah), Honda Beat hitam tahun 2016 dan Honda Cb tahun 2018.

Saat ditangkap, tersangka YA berusaha melarikan diri sehingga aparat melakukan tindakan tegas terukur. 

"Tersangka melawan dan berusaha melarikan diri pada saat ditangkap pelaku diberikan tindakan tegas dan terukur kemudian dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, YA ternyata bukanlah orang baru dalam menekuni pekerjaan haram ini. Dia keluar masuk penjara dengan tindak pidana pencurian yang sama. 

Dihadapan polisi YA mengaku telah mencuri sepeda motor di 36 TKP dalam waktu tujuh bulan. 

"Dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap tersangka juga mengakui melakukan pencurian sepeda motor di 36 TKP," katanya.

YA mengaku sebelum menjalankan aksinya itu, dia sempat meminta bantuan ke seorang dukun agar pekerjaannya itu berjalan mulus. 

YA pun menyanggupi membayar uang sebesar Rp 2.700.000 kepada dukun tersebut. Syarat yang harus dilakukan adalah YA diminta mencuri sepeda motor pada hari-hari tertentu. 

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bak Adegan Film Action, Polisi Kejar Pelaku Curanmor dari Surabaya sampai Bangkalan - Image
Surabaya Raya

Bak Adegan Film Action, Polisi Kejar Pelaku Curanmor dari Surabaya sampai Bangkalan

Rabu, 23 September 2026 | 16.53 WIB

Curanmor Spesialis Jamaah Salat Subuh di Ciledug Tangerang, Dua Pelaku Ditangkap  - Image
Jabodetabek

Curanmor Spesialis Jamaah Salat Subuh di Ciledug Tangerang, Dua Pelaku Ditangkap 

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14.44 WIB

Usai 10 Kali Beraksi di Tangerang, Residivis Curanmor Akhirnya Ditangkap - Image
Jabodetabek

Usai 10 Kali Beraksi di Tangerang, Residivis Curanmor Akhirnya Ditangkap

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore