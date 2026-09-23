Bak Adegan Film Action, Polisi Kejar Pelaku Curanmor dari Surabaya sampai Bangkalan

JawaPos.com - Bagaikan adegan dalam film action, aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di sebuah apartemen di Surabaya berujung kejar-kejaran hingga ke Bangkalan, Madura.

Usai peristiwa kejar-kejaran itu, seorang pria berinisial R warga Alang-Alang, Bangkalan, berhasil diringkus polisi setelah diduga membawa kabur sepeda motor. Kejadian itu di Apartemen Puncak Kertajaya, Jalan Kertajaya Indah Regency, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Pengejaran berlangsung di Jalan Raya Bangkalan Akses Surabaya, Jumat (18/9) sekitar pukul 13.00 WIB. Polisi hanya mengamankan R, rekannya lainnya yang terlibat berhasil melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan pencurian terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Korban berinisial REK (42), warga Donowati, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.

Honda Beat Street hitam bernopol L 3017 DAU milik korban diparkir di halaman depan apartemen. "Tersangka bersama temannya mencuri sepeda motor korban dengan merusak kunci setir," ujar Hadi, Selasa (22/9).

Motor itu dibawa kabur dan korban melapor ke Polsek Rungkut. Laporan ditindaklanjuti petugas sampai akhirnya polisi tahu keberadaan R dan bergerak mengejar.

Pelarian R berakhir di Jalan Raya Bangkalan Akses Surabaya. "Anggota berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti, sementara temannya melarikan diri," jelas Hadi.