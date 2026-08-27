Curanmor Spesialis Jamaah Salat Subuh di Ciledug Tangerang, Dua Pelaku Ditangkap 

JawaPos.com - Komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang menyasar kendaraan jamaah saat salat Subuh dibongkar Unit Reskrim Polsek Ciledug.

Dua pelaku, MF, 33, dan CW, 48, ditangkap setelah polisi memetakan pola aksi mereka melalui rekaman CCTV dan informasi di media sosial.

MF diketahui berperan sebagai joki sekaligus mengawasi situasi. Sementara CW bertugas sebagai eksekutor atau pemetik motor.

Keduanya diamankan pada Kamis pagi, 20 Agustus 2026. Polisi mencurigai dua orang yang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri sesuai hasil penyelidikan.

Polisi Petakan Pola Curanmor di Parkiran Masjid Kapolsek Ciledug Kompol Susida Aswita mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari maraknya pencurian sepeda motor yang menyasar parkiran masjid saat waktu Subuh.

"Kami melakukan pemetaan terhadap ciri-ciri pelaku, kendaraan yang digunakan, waktu operasi hingga lokasi yang menjadi sasaran. Dari rekaman CCTV dan informasi di media sosial, petugas kemudian melakukan patroli dan penyisiran secara rutin," ujar Susida, Kamis (27/8).

Dalam patroli tersebut, petugas melihat dua orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Keduanya kemudian dibuntuti hingga masuk ke kawasan Larangan.

Pelaku sempat mendatangi sebuah masjid di Perumahan Larangan Indah. Namun, aksi pencurian tidak terjadi karena para jamaah telah membubarkan diri dari area parkiran.