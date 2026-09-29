Efek El Nino, BMKG Prediksi Musim Hujan di Jatim Mundur hingga Desember 2026

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan di sebagian besar kawasan Jatim mundur hingga Desember 2026.

Fenomena cuaca yang memicu ancaman kekeringan panjang ini tak lepas dari dampak menguatnya anomali iklim global, El Nino.

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG Jatim, Anung Suprayitno menjelaskan, tercatat sebanyak 68 dari 74 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 90,6 persen wilayah Jatim baru akan merasakan rintik hujan pada pengujung tahun ini.

Bahkan, kata dia, terdapat sembilan ZOM yang awal musim hujannya terlambat lebih dari dua bulan dari jadwal normal.

Daerah yang dimaksud meliputi Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, dan Jember.

"Kalau split tiga bulan, Jawa Timur sendiri awal musim hujan di bulan November hanya sebagian kecil saja yang akan memasuki musim hujan ," jelas Anung dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (29/9).

Daerah dengan karakter iklim relatif kering seperti Kabupaten Situbondo bahkan diprakirakan baru mulai diguyur hujan pada Januari 2027.

Keterlambatan parah ini tak lepas dari indeks El Nino yang saat ini telah berstatus sangat kuat, yakni menyentuh angka 2,63 sepanjang Juli hingga September 2026.

Anung mengungkapkan, hujan baru akan mulai turun pada sepuluh hari terakhir dasarian III atau November, di kawasan yang sangat terbatas.