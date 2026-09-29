172 Peserta Didik PPDS FK Unair Diduga Keracunan Makanan, Alami Mual dan Pusing

Ilustrasi kampus Universitas Airlangga. (doc. Unair)
JawaPos.com - Sebanyak 172 Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga diduga mengalami keracunan makanan, Senin (28/9).
Insiden itu terjadi saat kegiatan Pra-pendidikan (Pradik) yang diikuti oleh 289 peserta didik di Gedung Pusat
Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr. Soetomo, Senin (28/9).
Dirut RSUD dr Soetomo, Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) mengatakan ratusan peserta didik itu langsung diarahkan menuju ke Instalansi Gawat Darurat (IGD) untuk penanganan awal.
"Mereka mengalami gangguan kesehatan seperti mual, muntah dan/atau pusing. Dugaan sementara gangguan kesehatan tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi peserta dalam kegiatan tersebut," kata Prof Cita berdasarkan keterangan yang diterima, Selasa (29/9).
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Dari sejumlah peserta didik yang mengalami keluhan, sebanyak enam orang telah mendapatkan penanganan di RSUD Dr. Soetomo.
Empat orang mendapatkan penanganan medis, sedangkan dua orang lain menjalani observasi.
"Seluruh peserta didik yang mendapatkan penanganan di RSUD Dr. Soetomo telah diperbolehkan pulang atau keluar rumah sakit (KRS)," katanya.
Selain di RSUD Dr. Soetomo, terdapat peserta didik yang mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan lain, yakni satu orang di RSAL dan satu orang di RSUD dr. Soewandhie.
Prof Cita mengatakan untuk memastikan kondisi dan mengetahui penyebab keluhan kesehatan yang terjadi, RSUD Dr. Soetomo telah melakukan sejumlah langkah pemeriksaan.
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