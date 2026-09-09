Airlangga Pribadi Wafat, Unair Kehilangan Akademisi Berdedikasi

JawaPos.com - Keluarga besar Universitas Airlangga (Unair) berduka atas berpulangnya salah satu dosen terbaik kampus tersebut, Airlangga Pribadi Kusman pada Rabu (9/9).

Ketua Program Studi S2 Ilmu Politik FISIP Unair itu meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Rektor Unair, Prof Muhammad Madyan menyampaikan belasungkawa dan turut kehilangan, atas berpulangnya sosok yang dikenal sebagai ilmuwan pembela nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial itu

Menurut dia, Angga, sapaan Airlangga Pribadi, adalah figur dosen yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.

“Angga adalah termasuk dosen yang berdedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai dosen di Universitas Airlangga,” ungkapnya.

Airlangga lahir di Jombang pada 23 November 1976. Dia tumbuh menjadi pribadi yang tekun dan haus akan ilmu pengetahuan.

Kecintaannya pada studi sosial-politik membawanya menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar doktor (Doctor of Philosophy in Politics) dari Murdoch University, Australia pada tahun 2016.

Sekembalinya ke tanah air, ia mencurahkan kepakarannya di Departemen Politik FISIP Unair.

Sebagai akademisi, dia tidak hanya bertugas mengajar, almarhum dikenal tajam dan konsisten dalam membedah dinamika politik di Indonesia.

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