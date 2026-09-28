DPRD Surabaya Dukung ASN Ngantor di Balai RW: Warga Lebih Cepat Dilayani

JawaPos.com - Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menginstruksikan ASN berkantor di Balai RW.

Anas menilai langkah ini menjadi terobosan untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan warga di tingkat kampung.

"RW adalah pemberi layanan dalam struktur birokrasi yang paling dekat dengan warga. Dengan ngantor di Balai RW, artinya ada optimalisasi layanan," kata Anas dikonfirmasi, Senin (28/9).

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Menurutnya, kehadiran ASN di Balai RW akan membuat masyarakat lebih mudah menyampaikan kebutuhan maupun keluhan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan yang lokasinya lebih jauh.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan itu juga

menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada layanan administrasi kependudukan, tetapi juga membuka peluang percepatan penyelesaian berbagai persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

"Mulai dari penanganan kemiskinan, stunting, bantuan sosial, hingga berbagai kebutuhan warga lainnya dapat dipetakan lebih cepat karena ASN hadir langsung di lapangan," katanya.

Anas juga menegaskan bahwa pelayanan berbasis digital yang selama ini sudah berjalan baik harus tetap diperkuat.

Menurutnya, kombinasi layanan online dan kehadiran fisik ASN di Balai RW akan membuat pelayanan publik semakin efektif dan mudah dijangkau masyarakat.

"Semua upaya pemberian layanan terbaik kepada masyarakat harus dilakukan. Layanan online tetap jalan dan kehadiran fisik di Balai RW juga jalan. Layanan digital harus menjadi panduan untuk mengurai problema di akar rumput," ujarnya.