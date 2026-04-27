HomeSurabaya Raya
Novia Herawati
Selasa, 28 April 2026 | 02.00 WIB

Anas Karno Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Surabaya Lewat PAW, Gantikan Adi Sutarwijono

Rapat paripurna pelantikan Anas Karno menjadi anggota DPRD Kota Surabaya melalui mekanisme PAW, menggantikan almarhum Adi Sutarwijono, Senin (27/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com) - Image

Rapat paripurna pelantikan Anas Karno menjadi anggota DPRD Kota Surabaya melalui mekanisme PAW, menggantikan almarhum Adi Sutarwijono, Senin (27/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Kader PDI Perjuangan, Anas Karno resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Surabaya melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW), menggantikan Adi Sutarwijono alias Awi yang meninggal pada 10 Februari 2026.

Pelantikan Anas Karno ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/319/KPTS/011.2/2006, serta berlangsung khidmat dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (27/4).

Anas Karno bukan figur asing bagi warga Kota Pahlawan. Di periode sebelumnya (2019-2024), ia pernah menjabat sebagai anggota dewan dari Dapil 3. Anas bahkan menduduki jabatan strategis sebagai Wakil Ketua Komisi B.

Namun, pada pemilihan legislatif 2024, politisi PDI Perjuangan tersebut gagal mengamankan kursi dewan di daerah pemilihan 3. Kini, ia kembali ke gedung Yos Sudarso menggantikan Adi Sutarwijono. 

“Bismillah, saya akan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah dilakukan, terutama di daerah pemilihan (dapil) 3 dan umumnya untuk seluruh Kota Surabaya,” ujarnya usai mengucap sumpah dan janji jabatan.

Bagi Anas, almarhum Adi Sutarwijono bukan hanya sosok pimpinan, tetapi juga sahabat dan guru di PDI Perjuangan, yang telah memberikan banyak teladan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Anas Karno menegaskan kesiapannya ditempatkan di komisi mana pun sesuai penugasan partai, serta berkomitmen tegak lurus pada instruksi dalam menjalankan tanggung jawab politiknya.

“Ditaruh di Komisi A, B, C, atau D, saya siap. Saya sebagai kader PDI Perjuangan harus tunduk dan patuh kepada partai. Ditugaskan di mana saja harus siap, tidak boleh menolak. Itu prinsipnya," imbuh Anas Karno.

Terkait sisa masa jabatan 2024 - 2029, Anas akan fokus melanjutkan program yang telah dirintis pendahulunya, sekaligus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
DPRD Surabaya Beri Penghormatan Terakhir untuk Adi Sutarwijono: Sosok Pemimpin yang Telah Pergi - Image
Surabaya Raya

DPRD Surabaya Beri Penghormatan Terakhir untuk Adi Sutarwijono: Sosok Pemimpin yang Telah Pergi

Jumat, 13 Februari 2026 | 01.33 WIB

DPRD Surabaya Berkabung, Kibarkan Bendera Setengah Tiang untuk Adi Sutarwijono yang Berpulang - Image
Surabaya Raya

DPRD Surabaya Berkabung, Kibarkan Bendera Setengah Tiang untuk Adi Sutarwijono yang Berpulang

Kamis, 12 Februari 2026 | 00.49 WIB

Wawali Surabaya Armuji Kenang Adi Sutarwijono: Sosok Baik Teladan Kader PDIP Surabaya - Image
Surabaya Raya

Wawali Surabaya Armuji Kenang Adi Sutarwijono: Sosok Baik Teladan Kader PDIP Surabaya

Rabu, 11 Februari 2026 | 22.07 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

