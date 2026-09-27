Mahasiswa UINSA Tetap Blokade Gedung Rektorat hingga Rektor Definitif Terpilih

JawaPos.com - Meski akses masuk ke kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) telah dibuka, mahasiswa tetap memblokade gedung rektorat.

Aksi blokade itu dilakukan hingga rektor definitif terpilih. Sementara pembukaan akses kampus dilakukan agar aktivitas perkuliahan dan pelayanan mahasiswa normal kembali.

Pembukaan kembali akses masuk kampus ini dilakukan setelah Menteri Agama mencopot Akh Muzakki dari jabatan rektor dan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UINSA Surabaya Fadlurrakhman Fazle saat konferensi pers di gedung rektorat, Minggu (27/9).

“Gedung ini akan tetap kami blokade sampai terdapat kepastian rektor definitif,” kata Ale sapaan akrabnya.

Ale menjelaskan bahwa blokade tersebut menjadi bentuk pengawalan mahasiswa terhadap proses kepemimpinan UINSA.

Pergantian pejabat rektor menjadi pelaksana tugas, menurut mahasiswa, belum menyelesaikan persoalan kepemimpinan di kampus tersebut.

“DEMA UINSA beserta seluruh organisasi dan elemen mahasiswa tetap akan mempertahankan pengawalan dan blokade terhadap gedung rektorat sebagai simbol, bahwa persoalan kepemimpinan UINSA belum selesai hanya dengan pergantian pejabat dari rektor menjadi pelaksana tugas,” ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya mendesak Menteri Agama segera menetapkan proses dan timeline pemilihan rektor UINSA.

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