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Ryandi Zahdomo
Selasa, 22 September 2026 | 23.27 WIB

BMKG Ungkap Penyebab Jabodetabek Diguyur Hujan Bebebrapa Hari Ini

Ilustrasi cuaca hujan di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi cuaca hujan di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Turunnya hujan di sejumlah wilayah Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir memicu pertanyaan publik terkait potensi dimulainya pergantian musim penghujan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan, fenomena tersebut belum menandakan awal musim hujan.

Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan, wilayah Jakarta dan sekitarnya saat ini masih berada dalam periode musim kemarau.

Penentuan masuknya musim hujan tidak bisa didasarkan pada fenomena presipitasi yang berlangsung singkat.

"Hujan yang terjadi di Jabodetabek pada 18–19 September 2026 belum dapat diartikan sebagai awal musim hujan. Pergantian musim tidak ditentukan hanya berdasarkan hujan selama satu atau dua hari, tetapi dari konsistensi pola hujan dalam beberapa dasarian," ujar Andri kepada JawaPos.com, Selasa (22/9).

Pemicu Dinamika Atmosfer dan Kelembapan Tinggi

Munculnya hujan pada 18–19 September 2026 dipicu oleh dinamika atmosfer yang sedang aktif di kawasan tersebut.

Kondisi ini secara signifikan mendukung pembentukan awan-awan hujan di wilayah Jawa bagian barat.

Kondisi atmosfer tersebut diperkuat oleh tingkat kelembapan udara yang tinggi serta adanya area pertemuan dan perlambatan angin di sekitar Jabodetabek.

Selain itu, interaksi antara angin laut dari Laut Jawa dan topografi lokal Jawa Barat turut meluasnya potensi pembentukan awan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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