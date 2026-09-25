Diduga Sopir Mengantuk, Truk Boks Bermuatan Susu Kental Tabrak Kendaraan di Tol Sumo

JawaPos.com - Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) KM 720 jalur A pada Jumat (25/9) pagi sekitar pukul 07.15 WIB.

Sebuah truk boks bernopol L-8162-NC yang memuat susu kemasan menabrak bagian belakang kendaraan dump truck bernopol L-8714-UH yang melaju searah di depannya.

Kanit Jatim III Sat PJR Ditlantas Polda Jatim, AKP Dirman mengungkapkan, kecelakaan ini diduga kuat terjadi karena pengemudi truk boks mengalami kantuk atau microsleep saat mengemudi di jalan tol.

"Diduga pengemudi mengantuk sehingga menabrak bak kendaraan truk yang berada di depannya," terang AKP Dirman saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (25/9).

Ia menjelaskan, insiden bermula saat truk boks bermuatan susu kental yang dikemudikan Dwi Ristiyanto (37), warga Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, berjalan dari arah Kendal dengan tujuan Sidoarjo.

Sesampainya di titik KM 720, pengemudi kehilangan konsentrasi yang berujung pada hilangnya kendali kendaraan. Truk boks muat susu itu kemudian langsung menghantam keras bagian belakang dump truck yang dikemudikan oleh Maskan (65), warga Babat, Lamongan.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun demikian, susu kental yang diangkut sempat berceceran di badan jalan tol, sehingga mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas.