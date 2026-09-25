Diduga Sopir Mengantuk, Truk Boks Bermuatan Susu Kental Tabrak Kendaraan di Tol Sumo

Truk boks bermuatan susu kemasan alami kecelakaan di Tol Sumo. (PJR Ditlantas Polda Jatim)
JawaPos.com - Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) KM 720 jalur A pada Jumat (25/9) pagi sekitar pukul 07.15 WIB.
Sebuah truk boks bernopol L-8162-NC yang memuat susu kemasan menabrak bagian belakang kendaraan dump truck bernopol L-8714-UH yang melaju searah di depannya.
Kanit Jatim III Sat PJR Ditlantas Polda Jatim, AKP Dirman mengungkapkan, kecelakaan ini diduga kuat terjadi karena pengemudi truk boks mengalami kantuk atau microsleep saat mengemudi di jalan tol.
"Diduga pengemudi mengantuk sehingga menabrak bak kendaraan truk yang berada di depannya," terang AKP Dirman saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (25/9).
Ia menjelaskan, insiden bermula saat truk boks bermuatan susu kental yang dikemudikan Dwi Ristiyanto (37), warga Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, berjalan dari arah Kendal dengan tujuan Sidoarjo.
Sesampainya di titik KM 720, pengemudi kehilangan konsentrasi yang berujung pada hilangnya kendali kendaraan. Truk boks muat susu itu kemudian langsung menghantam keras bagian belakang dump truck yang dikemudikan oleh Maskan (65), warga Babat, Lamongan.
Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun demikian, susu kental yang diangkut sempat berceceran di badan jalan tol, sehingga mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas.
"Posisi terakhir kedua kendaraan di berada di bahu jalan menghadap ke timur. Situasi pada saat kejadian arus lalin ramai lancar," ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022