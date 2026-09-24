Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Kamis, 24 September 2026 | 15.19 WIB

Terbukti Bunuh Adik Ipar, Mantan Polisi di Malang Divonis Hukuman Mati

Ilustrasi jenazah. (JawaPos) - Image

Ilustrasi jenazah. (JawaPos)

JawaPos.com - Terdakwa kasus pembunuhan berencana yang merupakan mantan anggota Polri, Bripka Agus Muhammad Sulaiman, akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang.

Ia terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi otak pembunuhan terhadap adik iparnya sendiri, Faradila Amalia Najwa, 23, seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim yang dipimpin Achmad Soberi dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang digelar pada Rabu (23/9).

Vonis berat tersebut langsung memicu reaksi keras dari terdakwa. Mantan polisi itu mendadak berdiri di dalam ruang sidang dan berteriak menolak putusan hakim.

"Saya tidak terima! Ini tidak adil!" teriak Agus berulang kali sesaat setelah vonis hukuman mati dibacakan.

Merespons keributan tersebut, petugas keamanan pengadilan dengan sigap langsung menggiring Agus keluar meninggalkan ruang sidang agar situasi kembali kondusif.

Sementara itu, terdakwa kedua dalam perkara ini, yakni Suyitno, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim.

Vonis untuk kedua pelaku ini sejatinya berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut Agus dan Suyitno dengan pidana penjara seumur hidup.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Benarkah Membunuh Cicak Mendapat Pahala? Ini Penjelasan tentang Hadis dan Hikmahnya - Image
Islami

Benarkah Membunuh Cicak Mendapat Pahala? Ini Penjelasan tentang Hadis dan Hikmahnya

Kamis, 3 September 2026 | 03.58 WIB

Bandung Rawan Begal, Polisi Persilakan Warga Lawan dengan Catatan Tak Sampai Membunuh - Image
Berita Daerah

Bandung Rawan Begal, Polisi Persilakan Warga Lawan dengan Catatan Tak Sampai Membunuh

Rabu, 22 Juli 2026 | 02.05 WIB

Trump Sebut 1.000 Rudal Siap Diluncurkan Jika Iran Mencoba Membunuhnya - Image
Internasional

Trump Sebut 1.000 Rudal Siap Diluncurkan Jika Iran Mencoba Membunuhnya

Minggu, 12 Juli 2026 | 01.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore