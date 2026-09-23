Gubes UINSA Tegaskan Rektor Baru Tidak Akan Picu Konflik Kampus

Ratusan mahasiswa UINSA Surabaya kembali menduduki gedung rektorat sebagai desakan agar Prof Akh Muzakki mundur dari jabatan rektor pada Senin (21/9) (Dok Dadang Kurnia/ JawaPos.com).
JawaPos.com - Guru besar UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya bidang Sejarah Pemikiran Islam Klasik, Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A. memastikan tidak ada permainan dalam pemilihan rektor pengganti Prof. Akh Muzakki setelah yang bersangkutan mengundurkan diri.
Ia juga memastikan, rektor terpilih nantinya akan bisa diterima seluruh civitas akademika UINSA Surabaya dan tidak menimbulkan gejolak. Dengan begitu, aktivitas kampus akan kembali berjalan dengan sebagaimana mestinya.
"Nanti (rektor) yang terpilih yang benar-benar bisa diterima civitas akademika UINSA agar tidak kembali menimbulkan gejolak," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (23/9).
Prof. Imam Ghazali juga memastikan pemilihan rektor pengganti Prof. Akh Muzakki nantinya dilangsungkan dengan penuh integritas. Ia menegaskan, rektor terpilih nantinya adalah yang paling layak dengan perolehan nilai tertinggi.
"Tapi sudah menjamin nanti yang terpilih itu pemilik nilai tertinggi. Kan nanti ada Timsel untuk memilih tiga besar kandidat, nah nanti yang nilainya paling tinggi yang terpilih," ucapnya.
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