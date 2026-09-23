Perkuat Keandalan Listrik Pasuruan, PLN Ganti Peralatan Gardu Induk Gondangwetan

Petugas PLN UPT Probolinggo mengganti komponen CT GI 150 kV Gondangwetan. (PLN UIT JBM)
JawaPos.com - PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) meremajakan komponen Current Transformer (CT) di Gardu Induk (GI) 150 kV Gondangwetan demi memperkuat keandalan pasokan listrik di Pasuruan dan sekitarnya.
General Manager PLN UIT JBM, Ika Sudarmaja mengatakan, penggantian CT di GI 150 kV Gondangwetan tersebut dirampungkan dalam waktu satu hari dengan menerjunkan delapan personel teknis gabungan dari Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Probolinggo.
Ika memastikan, sebelum penggantian dieksekusi, tim PLN telah melakukan pengujian dan asesmen menyeluruh terhadap kondisi fisik maupun fungsi peralatan di lokasi.
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penurunan performa pada komponen CT, sehingga diperlukan tindakan peremajaan Material Transmisi Utama (MTU).
"Pemeliharaan ini bukan sekadar tugas rutin, melainkan kebutuhan yang dilakukan berdasarkan hasil asesmen. Ketika ditemukan indikasi penurunan performa, peralatan harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi gangguan," kata Ika, Rabu (22/9).
Ika menambahkan, penggantian MTU ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan seluruh peralatan berada dalam kondisi optimal. Prinsipnya, kata dia, melakukan tindakan sedini mungkin terhadap peralatan yang menunjukkan penurunan performa, sehingga potensi gangguan dapat diminimalkan.
Ika menegaskan, kesiapan infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan aktivitas masyarakat, pemerintahan, dunia usaha, serta berbagai kegiatan lainnya agar berlangsung dengan dukungan pasokan listrik yang andal.
"PLN terus berupaya maksimal menghadirkan sistem penyaluran yang andal, baik untuk wilayah Jawa Timur hingga Pulau Bali, sehingga pelanggan dapat menikmati listrik yang aman dan berkualitas," ujarnya.
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