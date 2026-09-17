PLN Tambah 2 SPKLU Baru Untuk Dukung Kendaraan Listrik di Surabaya

JawaPos.com - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur terus memperkuat infrastruktur kendaraan listrik dengan menambah dua unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baru di Surabaya.

Fasilitas anyar tersebut hadir di halaman parkir Hokky Supermarket, kawasan Citraland, Surabaya. Kedua SPKLU yang baru dipasang tersebut masing-masing dibekali kapasitas fast charging sebesar 120 kilowatt (kW), yang siap melayani kebutuhan daya mobil listrik warga dengan cepat.

General Manager PLN UID Jawa Timur, Eric Rossi Priyo Nugroho menjelaskan, pemilihan lokasi di pusat perbelanjaan bukanlah tanpa alasan. "Kehadiran SPKLU ini diplot untuk memberikan gaya hidup dan kenyamanan baru bagi para pengguna Electric Vehicle (EV) di Surabaya Barat," ujarnya melalui siaran tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (17/9).

Kini, masyarakat yang beraktivitas di kawasan Citraland dan sekitarnya dapat dengan mudah mengisi daya kendaraan listriknya sembari berbelanja atau menikmati aktivitas lainnya di area supermarket.