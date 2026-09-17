PLN Tambah 2 SPKLU Baru Untuk Dukung Kendaraan Listrik di Surabaya

Petugas SPKLU membantu pengisian mobil EV. (PLN UID Jatim)
JawaPos.com - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur terus memperkuat infrastruktur kendaraan listrik dengan menambah dua unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baru di Surabaya.
Fasilitas anyar tersebut hadir di halaman parkir Hokky Supermarket, kawasan Citraland, Surabaya. Kedua SPKLU yang baru dipasang tersebut masing-masing dibekali kapasitas fast charging sebesar 120 kilowatt (kW), yang siap melayani kebutuhan daya mobil listrik warga dengan cepat.
General Manager PLN UID Jawa Timur, Eric Rossi Priyo Nugroho menjelaskan, pemilihan lokasi di pusat perbelanjaan bukanlah tanpa alasan. "Kehadiran SPKLU ini diplot untuk memberikan gaya hidup dan kenyamanan baru bagi para pengguna Electric Vehicle (EV) di Surabaya Barat," ujarnya melalui siaran tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (17/9).
Kini, masyarakat yang beraktivitas di kawasan Citraland dan sekitarnya dapat dengan mudah mengisi daya kendaraan listriknya sembari berbelanja atau menikmati aktivitas lainnya di area supermarket.
Rossi menegaskan, penambahan SPKLU ini adalah wujud nyata adaptasi PLN dalam menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022