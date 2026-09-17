Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Kamis, 17 September 2026 | 18.04 WIB

PLN Tambah 2 SPKLU Baru Untuk Dukung Kendaraan Listrik di Surabaya

Petugas SPKLU membantu pengisian mobil EV. (PLN UID Jatim) - Image

Petugas SPKLU membantu pengisian mobil EV. (PLN UID Jatim)

JawaPos.com - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur terus memperkuat infrastruktur kendaraan listrik dengan menambah dua unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baru di Surabaya.

Fasilitas anyar tersebut hadir di halaman parkir Hokky Supermarket, kawasan Citraland, Surabaya. Kedua SPKLU yang baru dipasang tersebut masing-masing dibekali kapasitas fast charging sebesar 120 kilowatt (kW), yang siap melayani kebutuhan daya mobil listrik warga dengan cepat.

General Manager PLN UID Jawa Timur, Eric Rossi Priyo Nugroho menjelaskan, pemilihan lokasi di pusat perbelanjaan bukanlah tanpa alasan. "Kehadiran SPKLU ini diplot untuk memberikan gaya hidup dan kenyamanan baru bagi para pengguna Electric Vehicle (EV) di Surabaya Barat," ujarnya melalui siaran tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (17/9).

Kini, masyarakat yang beraktivitas di kawasan Citraland dan sekitarnya dapat dengan mudah mengisi daya kendaraan listriknya sembari berbelanja atau menikmati aktivitas lainnya di area supermarket.

Rossi menegaskan, penambahan SPKLU ini adalah wujud nyata adaptasi PLN dalam menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Perlu Berebut, Cek Antrean SPKLU melalui Fitur AntreEV PLN Mobile - Image
Otomotif

Tak Perlu Berebut, Cek Antrean SPKLU melalui Fitur AntreEV PLN Mobile

Kamis, 10 September 2026 | 00.12 WIB

Ketersediaan SPKLU di Indonesia Terus Meluas melalui Skema Kolaborasi - Image
Otomotif

Ketersediaan SPKLU di Indonesia Terus Meluas melalui Skema Kolaborasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01.10 WIB

Kembangkan Ekosistem EV, Pertamina Patra Niaga Ajak Produsen Mobil Listrik Bangun Charging Station - Image
Energi

Kembangkan Ekosistem EV, Pertamina Patra Niaga Ajak Produsen Mobil Listrik Bangun Charging Station

Senin, 14 September 2026 | 02.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore