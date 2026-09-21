Punya Fast Charging PLN Mobile, Dealer 4S Omoda & Jaecoo Resmi Dibuka di Pondok Gede

JawaPos.com - Omoda & Jaecoo Indonesia memperkuat jaringan penjualan dan layanan purnajualnya di Jakarta Timur. Langkah ini ditandai dengan dibukanya dealer 4S baru di Pondok Gede.

Mengusung konsep Sales, Service, Spare Parts, serta Body & Paint, dealer ini bekerja sama dengan Maju Motor Group memberikan layanan lengkap.

Tersedia mulai dari pembelian kendaraan hingga perawatan berkala tersedia di fasilitas ini.

Selain itu, suku cadang serta perbaikan bodi dan pengecatan kendaraan juga bisa dilakukan di lokasi yang sama. Semua layanan dibuat mudah diakses konsumen.

Berdiri di lahan seluas 11.000 meter persegi mempunyai luas bangunan 7.700 meter persegi dengan berbagai fasilitas.

Diantaranya showroom, area servis, Body & Paint, serta Spooring & Balancing. Dealer ini mampu menampilkan hingga tujuh unit kendaraan untuk konsumen.

Produk Jaecoo yang dipajang antara lain J5 EV, J7 SHS-P, dan J8 SHS-P ARDIS. Sementara dari lini Omoda, hadir Omoda O4 dengan berbagai teknologi pintar.

Business Unit Director Omoda & Jaecoo Indonesia, Jim Ma, menyatakan perluasan jaringan dealer adalah bagian dari strategi perusahaan.

"Kehadiran Maju Mandala Pondok Gede dengan konsep 4S dan berbagai fasilitas pendukung menjadi salah satu langkah kami untuk memperkuat layanan Omoda & Jaecoo, khususnya bagi konsumen di Jakarta Timur," ujarnya.