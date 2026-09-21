Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Senin, 21 September 2026 | 23.23 WIB

Punya Fast Charging PLN Mobile, Dealer 4S Omoda & Jaecoo Resmi Dibuka di Pondok Gede

Omoda dan Jaecoo Buka Dealer 4S di Pondok Gede, Jakarta Timur. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Omoda dan Jaecoo Buka Dealer 4S di Pondok Gede, Jakarta Timur. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Omoda & Jaecoo Indonesia memperkuat jaringan penjualan dan layanan purnajualnya di Jakarta Timur. Langkah ini ditandai dengan dibukanya dealer 4S baru di Pondok Gede.

Mengusung konsep Sales, Service, Spare Parts, serta Body & Paint, dealer ini bekerja sama dengan  Maju Motor Group memberikan layanan lengkap.

Tersedia mulai dari pembelian kendaraan hingga perawatan berkala tersedia di fasilitas ini.

Selain itu, suku cadang serta perbaikan bodi dan pengecatan kendaraan juga bisa dilakukan di lokasi yang sama. Semua layanan dibuat mudah diakses konsumen.

Berdiri di lahan seluas 11.000 meter persegi mempunyai luas bangunan 7.700 meter persegi dengan berbagai fasilitas.

Diantaranya showroom, area servis, Body & Paint, serta Spooring & Balancing. Dealer ini mampu menampilkan hingga tujuh unit kendaraan untuk konsumen.

Produk Jaecoo yang dipajang antara lain J5 EV, J7 SHS-P, dan J8 SHS-P ARDIS. Sementara dari lini Omoda, hadir Omoda O4 dengan berbagai teknologi pintar.

Business Unit Director Omoda & Jaecoo Indonesia, Jim Ma, menyatakan perluasan jaringan dealer adalah bagian dari strategi perusahaan.

"Kehadiran Maju Mandala Pondok Gede dengan konsep 4S dan berbagai fasilitas pendukung menjadi salah satu langkah kami untuk memperkuat layanan Omoda & Jaecoo, khususnya bagi konsumen di Jakarta Timur," ujarnya.

Memiliki 11 general repair bay, namun baru empat telah beroperasi. Ditambah satu bay khusus untuk layanan Spooring & Balancing guna melayani konsumen.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore