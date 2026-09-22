Pemkot Surabaya Perbaiki Infrastruktur untuk Hadapi Banjir Rob 2026

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan langkah mitigasi untuk hadapi potensi banjir rob imbas fenomena Super New Moon.

Salah satunya adalah memperbaiki sejumlah infrastruktur penanganan banjir untuk memastikan kondisinya prima dan siap digunakan saat banjir rob datang.

Berdasarkan rilis Stasiun Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tanjung Perak, potensi banjir rob akan terjadi pada 20-30 September 2026.

Kepala BPBD Kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan langkah mitigasi yang dilakukan meliputi perbaikan infrastruktur pengendalian air, seperti tanggul dan pintu air otomatis, normalisasi saluran drainase, serta kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam hal Mitigasi Struktural, Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan fungsi pintu air dan rumah pompa.

"Jadi, menggunakan sistem pintu air otomatis (flat gate) yang menutup sendiri saat air laut pasang dan menyiagakan rumah pompa untuk memompa genangan air agar kembali ke laut,” kata Irvan, Selasa (22/9).

Kemudian, Pemkot juga melakukan normalisasi dan pengerukan saluran secara masif di sejumlah wilayah.

Pembersihan endapan lumpur, pasir, dan sampah pada saluran drainase dilakukan secara berkala agar tidak menimbulkan sumbatan di saluran drainase.

“Minimal dua kali setahun agar kapasitas tampung air meningkat,” lanjut mantan Camat Rungkut itu.