Pemkot Surabaya Perbaiki Infrastruktur untuk Hadapi Banjir Rob 2026

Ilustrasi banjir rob (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan langkah mitigasi untuk hadapi potensi banjir rob imbas fenomena Super New Moon.
Salah satunya adalah memperbaiki sejumlah infrastruktur penanganan banjir untuk memastikan kondisinya prima dan siap digunakan saat banjir rob datang.
Berdasarkan rilis Stasiun Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tanjung Perak, potensi banjir rob akan terjadi pada 20-30 September 2026.
Kepala BPBD Kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan langkah mitigasi yang dilakukan meliputi perbaikan infrastruktur pengendalian air, seperti tanggul dan pintu air otomatis, normalisasi saluran drainase, serta kesiapsiagaan masyarakat.
Dalam hal Mitigasi Struktural, Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan fungsi pintu air dan rumah pompa.
"Jadi, menggunakan sistem pintu air otomatis (flat gate) yang menutup sendiri saat air laut pasang dan menyiagakan rumah pompa untuk memompa genangan air agar kembali ke laut,” kata Irvan, Selasa (22/9).
Kemudian, Pemkot juga melakukan normalisasi dan pengerukan saluran secara masif di sejumlah wilayah.
Pembersihan endapan lumpur, pasir, dan sampah pada saluran drainase dilakukan secara berkala agar tidak menimbulkan sumbatan di saluran drainase.
“Minimal dua kali setahun agar kapasitas tampung air meningkat,” lanjut mantan Camat Rungkut itu.
BPBD juga menyiapkan mitigasi Non-Struktural, yakni memaksimalkan pemantauan cuaca menggunakan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) untuk memantau pasang surut air laut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022