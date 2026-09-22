Surabaya Membara 22 September 2026: Suhu 34 Derajat, Waspada Angin Kencang

JawaPos.com - Cuaca di Kota Surabaya diprakirakan bakal didominasi cuaca cerah, dengan suhu maksimal 34 derajat celsius dan angin kencang.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, seluruh kecamatan di Kota Pahlawan bakal didominasi cuaca cerah sejak pagi hingga sore hari.

Kondisi cerah tanpa tutupan awan ini juga akan dibarengi suhu udara yang cukup panas.

Rentang suhu terendah di Surabaya berada di angka 27 derajat celcius. Sementara suhu maksimum diprakirakan menembus angka 34 derajat celcius.

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Beberapa kawasan yang diprakirakan merasakan hawa paling terik mencapai 34 derajat celcius antara lain Kecamatan Asem Rowo, Benowo, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sukomanunggal, dan Tandes.

Sengatan panas akan mulai mereda seiring tertutupnya matahari oleh awan. Mulai pukul 17.00 WIB, cuaca di mayoritas wilayah Surabaya mulai beralih status menjadi cerah berawan.

Sepanjang hari ini, angin di seluruh kawasan Surabaya dipastikan berembus secara konstan dari arah Timur.