Galodo Terjang Kompleks Kantor Bupati Solok, Tim Gabungan Dikerahkan Lakukan Evakuasi

Galodo menerjang kawasan Arosuka dan berdampak ke kompleks Kantor Bupati Solok di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Senin malam (21/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Kompleks Kantor Bupati Solok di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, diterjang banjir bandang atau galodo pada Senin malam (21/9) sekitar pukul 20.00 WIB.
Arus air deras yang membawa material banjir menerobos pusat pemerintahan hingga menggenangi area sekitar dan melumpuhkan akses perkantoran.
Luapan air datang secara mendadak dan langsung merusak gerbang utama serta menggenangi jalur jalan di sisi kanan kawasan perkantoran.
Laporan awal mencatat Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu area yang pertama kali dihantam arus.
Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Solok bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung bergerak ke titik lokasi untuk melakukan penyisiran serta pertolongan awal.
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Kasi Operasi Damkar Kabupaten Solok Zulhelmi Bosy mengonfirmasi insiden yang melanda kawasan perkantoran pemerintah tersebut.
"Iya betul telah terjadi banjir bandang di kantor Bupati Solok. Ini kami menuju ke lokasi dari Koto Baru untuk melakukan evakuasi," ujar Zulhelmi dikutip dari Padang Ekspres (JawaPos Group), Senin (21/9).
Guna memaksimalkan proses penanganan, armada dan personel dari beberapa pos terdekat diterjunkan secara bersamaan. Tim pengerahan mencakup personel dari Pos Kayu Aro, Pos Sumani, hingga Pos Koto Baru.
Mengenai potensi dampak keselamatan warga maupun taksiran kerugian material, pihak berwenang masih melakukan penelusuran secara intensif mengingat situasi arus air di lokasi yang masih kencang.
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