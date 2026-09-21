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Ardini Pramitha
Selasa, 22 September 2026 | 04.01 WIB

Diduga Angkut Motor Tanpa Dokumen, Truk Asal NTT Diamankan Polisi di Surabaya

Polisi menggagalkan dugaan pengangkutan sepeda motor tanpa dokumen sah di Kota Surabaya. (istimewa) - Image

Polisi menggagalkan dugaan pengangkutan sepeda motor tanpa dokumen sah di Kota Surabaya. (istimewa)

JawaPos.com - Polisi menggagalkan dugaan pengangkutan sepeda motor tanpa dokumen sah di Kota Surabaya. 

Sebuah truk bernomor polisi ED 8114 CD yang diduga membawa sejumlah kendaraan bermotor tanpa kelengkapan surat diamankan petugas.

Penindakan tersebut berlangsung di Jalan Raya Ir Soekarno, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Rabu (9/9) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai sebuah truk berwarna kuning yang dicurigai membawa sejumlah sepeda motor.

“Petugas mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya truk nopol ED 8114 CD warna kuning kombinasi, yang mengangkut barang-barang yang di dalamnya terdapat 11 unit sepeda motor,” kata Hadi, Senin (21/9). 

Dari jumlah tersebut, tiga unit diketahui dilengkapi STNK dan BPKB. Sementara delapan sepeda motor lainnya tidak disertai dokumen kendaraan yang sah.

“Truk itu kemudian dihentikan oleh anggota Polsek Gunung Anyar, yang pada saat itu sedang patroli,” ujarnya.

Selain mengamankan truk dan sejumlah sepeda motor, polisi turut membawa dua orang yang berada di dalam kendaraan tersebut untuk menjalani pemeriksaan.

Keduanya masing-masing berinisial MRM, 55, warga Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, serta REH, 27, warga Kelurahan Kalembu Kaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

Editor: Sabik Aji Taufan
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