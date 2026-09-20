Cuaca Surabaya Terik Seharian, Suhu Tembus 34 Derajat Celcius

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan seluruh wilayah Kota Surabaya bakal didominasi cuaca cerah sepanjang hari pada Minggu (20/9).

Bagi Anda yang berencana menghabiskan libur akhir pekan di luar rumah, ada baiknya untuk menyiapkan perlindungan ekstra dari sengatan matahari. Jangan lupa senantiasa menjaga hidrasi tubuh dengan memperbanyak minum air putih dan menggunakan tabir surya.

BMKG Juanda mencatat, suhu udara di Surabaya hari ini diprakirakan cukup terik, yakni berada pada rentang terendah 27 derajat celcius dan bisa melonjak naik hingga menembus angka maksimum 34 derajat celcius pada siang hari.

Teriknya matahari ini akan dirasakan merata di seluruh pelosok kota. Mulai dari kawasan pusat pemerintahan dan niaga seperti Kecamatan Genteng, Tegalsari, Bubutan, dan Gubeng.

Kondisi serupa juga terjadi di kawasan pesisir seperti Kenjeran, Bulak, dan Krembangan, hingga wilayah barat dan selatan seperti Pakal, Lakarsantri, Wonocolo, serta Gayungan.

Angin diprakirakan bertiup secara stabil dari arah Timur. Adapun kecepatan embusan angin tercatat cukup kencang, berada pada kisaran 26,2 kilometer per jam hingga mencapai 27,8 kilometer per jam.