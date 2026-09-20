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Minggu, 20 September 2026 | 14.19 WIB

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Pagi Cerah Berawan, Sore akan Hujan di Jaksel dan Jaktim

Ilustrasi - Cuaca berawan di langit kawasan Jakarta Selatan. - Image

Ilustrasi - Cuaca berawan di langit kawasan Jakarta Selatan.

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta dalam kondisi cerah berawan pada Minggu (20/9) pagi.

Berdasarkan data dari laman resmi BMKG di instagram @infobmkg di Jakarta, Minggu menyatakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan di Minggu pagi pukul 07.00 WIB. Sementara Jakarta Timur diprediksi akan diselimuti awan di Minggu pagi tersebut.

Kondisi cuaca diselimuti awan berlanjut pada siang hari pukul 13.00 WIB di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu kondisi cuaca tetap cerah berawan di siang hari.

Selanjutnya, hujan dengan intensitas ringan diprediksi terjadi di akan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur di sore hari pukul 16.00 WIB. Sementara di waktu yang sama wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diprediksi mengalami cuaca cerah berawan.

Pada malam hari pukul 19.00 WIB seluruh wilayah Jakarta diprediksi dalam kondisi cerah berawan kecuali Jakarta Utara yang diprediksi diselimuti awan. Lalu pada pukul 22.00 WIB hingga Senin dini hari seluruh wilayah di Jakarta diprediksi dalam kondisi cuaca cerah berawan.

Untuk suhu udara di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 24 Derajat Celsius hingga 32 Derajat Celsius. BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar antara 2 Kilometer (Km) per jam hingga 18 Km per jam di daerah setempat

Editor: Bintang Pradewo
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