Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 24 Juni 2026 | 18.42 WIB

Razia Dini Hari Jakarta Pusat: Polisi Amankan Motor Tanpa Surat, Ini Lokasinya

Polres Metro Jakarta Pusat menggelar Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) besar-besaran di sejumlah wilayah rawan pada Rabu (24/6) dini hari. (Istimewa) - Image

Polres Metro Jakarta Pusat menggelar Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) besar-besaran di sejumlah wilayah rawan pada Rabu (24/6) dini hari. (Istimewa)

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Pusat menggelar Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) besar-besaran di sejumlah wilayah rawan pada Rabu (24/6) dini hari. Langkah ini diambil guna menekan angka kriminalitas jalanan dan memastikan situasi ibu kota tetap kondusif.

Operasi yang berlangsung mulai pukul 01.00 WIB hingga 04.00 WIB tersebut mengerahkan sedikitnya 144 personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan jajaran Polsek setempat.

Petugas menyisir dan melakukan pemeriksaan kendaraan secara ketat di sejumlah titik strategis. Adapun titik yang menjadi fokus operasi diantaranya wilayah Gambir, Tanah Abang, Menteng, Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih dan Johar Baru.

Dalam pemeriksaan tersebut, polisi memprioritaskan pengecekan barang bawaan pengendara serta kelengkapan dokumen kendaraan guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan malam.

Hasil Operasi: Nihil Narkoba dan Senjata, Motor Tanpa Surat Disita

Dari hasil penyisiran intensif selama tiga jam, petugas memastikan tidak menemukan adanya peredaran narkotika, obat-obatan terlarang, senjata api, maupun senjata tajam.

Kendati demikian, polisi mengamankan sejumlah kendaraan roda dua yang kedapatan tidak dilengkapi surat-surat resmi (STNK/BPKB). Kendaraan tersebut kini dibawa ke markas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, menegaskan bahwa Operasi Cipkon ini merupakan langkah preventif nyata dari kepolisian demi memberikan rasa aman langsung kepada masyarakat.

"Kami terus melakukan kegiatan patroli dan razia sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan situasi Jakarta Pusat yang aman, tertib, dan kondusif," ujar Kombes Reynold, Rabu (24/6).

Polisi Imbau Warga Manfaatkan Layanan Darurat 110

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Aksi Curanmor Makin Terorganisir, Sahroni: Bongkar Dalangnya! - Image
Politik

Aksi Curanmor Makin Terorganisir, Sahroni: Bongkar Dalangnya!

Kamis, 14 Mei 2026 | 21.13 WIB

Sita Puluhan Kendaraan, Polisi Temukan 10 Motor Bodong di Gudang Sukodono Sidoarjo - Image
Surabaya Raya

Sita Puluhan Kendaraan, Polisi Temukan 10 Motor Bodong di Gudang Sukodono Sidoarjo

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16.45 WIB

Polrestro Jakbar kembali Gelar Patroli Titik-Titik Rawan Kejahatan - Image
Jabodetabek

Polrestro Jakbar kembali Gelar Patroli Titik-Titik Rawan Kejahatan

Sabtu, 30 Mei 2026 | 04.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J - Image
1

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

6

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

9

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

10

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore