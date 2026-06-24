Razia Dini Hari Jakarta Pusat: Polisi Amankan Motor Tanpa Surat, Ini Lokasinya

Polres Metro Jakarta Pusat menggelar Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) besar-besaran di sejumlah wilayah rawan pada Rabu (24/6) dini hari. (Istimewa)
JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Pusat menggelar Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) besar-besaran di sejumlah wilayah rawan pada Rabu (24/6) dini hari. Langkah ini diambil guna menekan angka kriminalitas jalanan dan memastikan situasi ibu kota tetap kondusif.
Operasi yang berlangsung mulai pukul 01.00 WIB hingga 04.00 WIB tersebut mengerahkan sedikitnya 144 personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan jajaran Polsek setempat.
Petugas menyisir dan melakukan pemeriksaan kendaraan secara ketat di sejumlah titik strategis. Adapun titik yang menjadi fokus operasi diantaranya wilayah Gambir, Tanah Abang, Menteng, Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih dan Johar Baru.
Dalam pemeriksaan tersebut, polisi memprioritaskan pengecekan barang bawaan pengendara serta kelengkapan dokumen kendaraan guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan malam.
Hasil Operasi: Nihil Narkoba dan Senjata, Motor Tanpa Surat Disita
Dari hasil penyisiran intensif selama tiga jam, petugas memastikan tidak menemukan adanya peredaran narkotika, obat-obatan terlarang, senjata api, maupun senjata tajam.
Kendati demikian, polisi mengamankan sejumlah kendaraan roda dua yang kedapatan tidak dilengkapi surat-surat resmi (STNK/BPKB). Kendaraan tersebut kini dibawa ke markas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, menegaskan bahwa Operasi Cipkon ini merupakan langkah preventif nyata dari kepolisian demi memberikan rasa aman langsung kepada masyarakat.
"Kami terus melakukan kegiatan patroli dan razia sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan situasi Jakarta Pusat yang aman, tertib, dan kondusif," ujar Kombes Reynold, Rabu (24/6).
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