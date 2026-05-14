Aksi Curanmor Makin Terorganisir, Sahroni: Bongkar Dalangnya!

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada Polda Metro Jaya agar mengusut tuntas jaringan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dalang di balik kejahatan ini perlu dicokok.

Sahroni mengatakan, ditemukannya gudang sepeda motor tanpa dokumen resmi alias bodong di kawasan Jakarta Selatan sudah menjadi indikasi adanya jaringan besar. Sebab, 1.494 unit motor tersebut diduga ditampung sebelum dikirim ke luar negeri.

“Saya minta Polda Metro Jaya tidak berhenti penyitaan ribuan motor bodong ini. Karena ini jelas menunjukkan kejahatan curanmor sudah berjalan secara terorganisir, tidak lagi individual. Artinya ada struktur, ada penadah besar, ada jalur distribusi, bahkan sampai ada mekanisme pengiriman ke luar negeri," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (14/5).

Politikus Partai NasDem ini menilai perlu adanya pendalaman kasus secara menyeluruh. Termasuk bila melibatkan oknum yang menjadi bekingan.

"Kalau skemanya sebesar ini, patut diduga ada oknum yang terlibat. Makanya harus diusut tuntas. Kan kasihan masyarakat yang jadi korban,” imbuhnya.

Penegakan hukum secara tegas perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Sebab, kejahatan jalanan seperti ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.