Aksi Curanmor Makin Terorganisir, Sahroni: Bongkar Dalangnya!

Sejumlah kendaraan sepeda motor bodong di sebuah gudang di wilayah Kemandoran VIII, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada Polda Metro Jaya agar mengusut tuntas jaringan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dalang di balik kejahatan ini perlu dicokok.
Sahroni mengatakan, ditemukannya gudang sepeda motor tanpa dokumen resmi alias bodong di kawasan Jakarta Selatan sudah menjadi indikasi adanya jaringan besar. Sebab, 1.494 unit motor tersebut diduga ditampung sebelum dikirim ke luar negeri.
“Saya minta Polda Metro Jaya tidak berhenti penyitaan ribuan motor bodong ini. Karena ini jelas menunjukkan kejahatan curanmor sudah berjalan secara terorganisir, tidak lagi individual. Artinya ada struktur, ada penadah besar, ada jalur distribusi, bahkan sampai ada mekanisme pengiriman ke luar negeri," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (14/5).
Politikus Partai NasDem ini menilai perlu adanya pendalaman kasus secara menyeluruh. Termasuk bila melibatkan oknum yang menjadi bekingan.
Baca Juga:Kapolda Metro Jaya Jadi Jenderal Bintang 3, Pengamat: Harus Disertai Reformasi Akuntabilitas
"Kalau skemanya sebesar ini, patut diduga ada oknum yang terlibat. Makanya harus diusut tuntas. Kan kasihan masyarakat yang jadi korban,” imbuhnya.
Penegakan hukum secara tegas perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Sebab, kejahatan jalanan seperti ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.
“Telusuri siapa yang mengatur, siapa yang membiayai, lewat perusahaan apa kendaraan ini rencananya dikirim, dan apakah ada yang membekingi. Kalau tidak diusut sampai ke akar, kasus seperti ini akan terus muncul lagi. Tapi saya yakin 100% Polda Metro Jaya punya kemampuan untuk membongkar jaringan besarnya,” pungkas Sahroni.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat