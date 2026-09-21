Terganggu Colt Diesel, Truk Trailer Tabrak Tiang Listrik di Bypass Krian Sidoarjo

Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk Colt Diesel bermuatan bata ringan dan truk trailer terjadi di Jalan Raya Bypass Krian, Kabupaten Sidoarjo, Senin (21/9) pagi. (Polsek Krian)
JawaPos.com - Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk Colt Diesel bermuatan bata ringan dan truk trailer terjadi di Jalan Raya Bypass Krian, Kabupaten Sidoarjo, Senin (21/9) pagi.
Akibat kecelakaan tersebut, truk trailer hilang kendali hingga naik ke pembatas jalan dan menabrak tiang listrik.
Peristiwa itu terjadi tepat di seberang depan Makam Islam Parengan, Desa Kraton, Kecamatan Krian, Sidoarjo, sekira pukul 09.45 WIB.
Kapolsek Krian Kompol Galih P. Samodra menjelaskan, insiden tersebut dipicu manuver nekat sopir Colt Diesel yang mendadak memotong lajur jalan demi melakukan putar balik.
"Kendaraan yang terlibat adalah truk Colt Diesel bermuatan bata ringan nopol AG-8807-EH dengan truk trailer nopol L-9051-UI," kata Galih.
Galih menjelaskan, kejadian bermula saat truk Colt Diesel yang dikemudikan NAP (30), warga Mojosari, Kabupaten Mojokerto, melaju santai di lajur kiri dari Surabaya ke arah Mojokerto.
Setibanya di TKP, pengemudi Colt Diesel diduga kurang memperhatikan arus lalu lintas dari belakang dan langsung memotong lajur ke kanan untuk berputar balik.
Nahas, di lajur searah meluncur truk trailer nopol L-9051-UI yang dikemudikan oleh S (63), warga Kandangan, Kabupaten Kediri.
Lantaran jarak yang sudah terlalu dekat, pengemudi truk trailer tak sempat mengerem hingga akhirnya menghantam keras bodi truk Colt Diesel.
Kerasnya hantaman membuat pengemudi truk trailer hilang kendali. Kendaraan besar tersebut kemudian oleng ke kanan dan langsung membentur pembatas jalan, hingga menabrak tiang listrik.
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