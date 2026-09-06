Seluruh Santri Korban Keracunan MBG di Sidoarjo Sudah Pulang

Suasana RSUD Sidoarjo di mana sejumlah santri menjalani perawatan karena keracunan MBG (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com).
JawaPos.com - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati memastikan, seluruh santri Ponpes Manbaul Hikam, Tanggulangin, yang menjadi korban keracunan diduga akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Mereka diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik.
Dengan demikian, kata Lakhsmie, saat ini sudah tidak ada lagi korban keracunan yang dirawat di rumah sakit. "Sudah pulang semua," ujar Lakhsmie saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (6/9).
Diberitakan sebelumnya, ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di 19 sekolah pada kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Secara keseluruhan, jumlah korban keracunan yang sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit mencapai 748 orang.
Mereka mengalami gejala mual, muntah hingga pusing setelah mengonsumsi menu MBG yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah Tanggulangin. Menu yang disajikan pada Selasa (1/9) siang berupa nasi putih, orak arik telur, tempe bumbu bali, sayur tumis buncis baby corn, dan buah apel.
Kasus keracunan usai menyantap MBG tidak hanya di Sidoarjo. Pekan lalu wilayah seperti Nganjuk serta Jombang melaporkan adanya insiden keracunan makanan oleh siswa atau santri usai menyantap menu dalam ompreng MBG.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa