Target Naik Kasta! Deltras FC Kembali ke Sidoarjo, Siap Gaspol di Championship 2026/2027

JawaPos.com — Deltras FC resmi memperkenalkan tim dan jersey untuk mengarungi Championship 2026/2027 di Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (6/9/2026) pagi.

Mengusung tema “Kembali ke Sidoarjo”, klub berjuluk The Lobster itu membidik kemenangan demi kemenangan untuk mewujudkan ambisi naik kasta sekaligus mendekatkan kembali klub dengan masyarakat Sidoarjo.

Deltras FC Kembali ke Tengah Masyarakat Sidoarjo Presiden Klub Deltras FC Deddy Adrianto Wibowo menegaskan peluncuran tim di Alun-Alun Sidoarjo menjadi bagian dari upaya manajemen mengembalikan klub ke tengah masyarakat.

Konsep “Kembali ke Sidoarjo” dipilih untuk menegaskan identitas Deltras FC sebagai klub milik warga Sidoarjo.

“Manajemen menghadirkan kembali Deltras ke tengah-tengah masyarakat dengan konsep launching ‘Kembali ke Sidoarjo’, yang bermakna klub kembali mendekat ke masyarakat karena sejatinya Deltras adalah milik warga Sidoarjo,” ujar Deddy Adrianto Wibowo.

Ambisi besar juga ditegaskan manajemen untuk menghadapi Championship 2026/2027.

Deddy menyebut klub fokus mengejar prestasi dengan target memenangkan setiap pertandingan, termasuk tidak ragu melakukan pergantian pemain asing jika performanya tidak sesuai ekspektasi.

Bermain di Sidoarjo dinilai menjadi keuntungan tersendiri bagi Deltras FC.