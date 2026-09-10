Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Bagus Putra Pamungkas
Jumat, 11 September 2026 | 04.30 WIB

Persipura Pilih Sidoarjo karena Akses dan Fasilitas, Pertimbangkan Solo dan Semarang

Persipura Jayapura memilih Sidoarjo sebagai home base untuk Championship 2026-2027 karena akses penerbangan dan fasilitas yang dinilai lebih nyaman. (Persipura) - Image

Persipura Jayapura memilih Sidoarjo sebagai home base untuk Championship 2026-2027 karena akses penerbangan dan fasilitas yang dinilai lebih nyaman. (Persipura)

JawaPos.com — Skuad Persipura Jayapura boyongan ke Sidoarjo. Klub berjuluk Mutiara Hitam itu membawa semua elemennya. Rombongan sudah tiba di Kota Udang sejak awal bulan ini.

Rencananya, mereka akan menetap di Sidoarjo sampai putaran pertama Championship 2026-2027 tuntas.

Selama putaran pertama, Mutiara Hitam memang berkandang di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.

Persipura juga sudah rutin menggelar latihan. Mereka sempat melakukan latihan di Stadion Gelora Delta.

"Kami juga beberapa kali menggelar latihan di Lapangan Jenggolo. Jadi, untuk fasilitas latihan, tidak ada masalah," kata Presiden Direktur PT Nusantara Cenderawasih Karsa, Owen Rahardian, kepada Jawa Pos.

Owen menyebut para pemainnya cukup nyaman berada di Sidoarjo. Sebab, Sidoarjo dianggap punya fasilitas yang cukup lengkap. Apalagi, lokasi Stadion Gelora Delta sangat strategis.

Sempat Pertimbangkan Solo dan Semarang

"Sebenarnya, kami sempat mempertimbangkan Solo atau Semarang sebagai home base. Tapi setelah berbagai pertimbangan, kami mantap memilih Sidoarjo," terangnya.

Jadi, apa alasan utama Persipura yakin memilih Sidoarjo sebagai kandang?

"Karena secara akses penerbangan, rute Jayapura ke Surabaya adalah yang paling nyaman. Lalu, dari bandara (Juanda), kami bisa langsung direct ke Stadion Gelora Delta. Kalau di Solo atau Semarang, kami harus naik kereta dulu untuk sampai ke pusat kota," bebernya.

Meski berkandang tanpa penonton karena masih menjalani sanksi, Persipura tetap bertekad tampil maksimal.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Saddil Ramdani Masih Adaptasi! Bomber Anyar Persebaya Surabaya Tak Sabar Unjuk Gigi - Image
Sepak Bola Indonesia

Saddil Ramdani Masih Adaptasi! Bomber Anyar Persebaya Surabaya Tak Sabar Unjuk Gigi

Jumat, 11 September 2026 | 03.16 WIB

Persebaya Ingin Menang Perdana di Kandang, PSIM Ingin Ulang Memori Manis di GBT - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Ingin Menang Perdana di Kandang, PSIM Ingin Ulang Memori Manis di GBT

Jumat, 11 September 2026 | 02.13 WIB

Terungkap Alasan de Red FC Pilih Aji Santoso, Eks Persebaya Diminta Orbitkan Pemain Muda - Image
Sepak Bola Indonesia

Terungkap Alasan de Red FC Pilih Aji Santoso, Eks Persebaya Diminta Orbitkan Pemain Muda

Minggu, 6 September 2026 | 15.39 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore