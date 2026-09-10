Persipura Pilih Sidoarjo karena Akses dan Fasilitas, Pertimbangkan Solo dan Semarang

Persipura Jayapura memilih Sidoarjo sebagai home base untuk Championship 2026-2027 karena akses penerbangan dan fasilitas yang dinilai lebih nyaman. (Persipura)
JawaPos.com — Skuad Persipura Jayapura boyongan ke Sidoarjo. Klub berjuluk Mutiara Hitam itu membawa semua elemennya. Rombongan sudah tiba di Kota Udang sejak awal bulan ini.
Rencananya, mereka akan menetap di Sidoarjo sampai putaran pertama Championship 2026-2027 tuntas.
Selama putaran pertama, Mutiara Hitam memang berkandang di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.
Persipura juga sudah rutin menggelar latihan. Mereka sempat melakukan latihan di Stadion Gelora Delta.
"Kami juga beberapa kali menggelar latihan di Lapangan Jenggolo. Jadi, untuk fasilitas latihan, tidak ada masalah," kata Presiden Direktur PT Nusantara Cenderawasih Karsa, Owen Rahardian, kepada Jawa Pos.
Owen menyebut para pemainnya cukup nyaman berada di Sidoarjo. Sebab, Sidoarjo dianggap punya fasilitas yang cukup lengkap. Apalagi, lokasi Stadion Gelora Delta sangat strategis.
"Sebenarnya, kami sempat mempertimbangkan Solo atau Semarang sebagai home base. Tapi setelah berbagai pertimbangan, kami mantap memilih Sidoarjo," terangnya.
Jadi, apa alasan utama Persipura yakin memilih Sidoarjo sebagai kandang?
"Karena secara akses penerbangan, rute Jayapura ke Surabaya adalah yang paling nyaman. Lalu, dari bandara (Juanda), kami bisa langsung direct ke Stadion Gelora Delta. Kalau di Solo atau Semarang, kami harus naik kereta dulu untuk sampai ke pusat kota," bebernya.
Meski berkandang tanpa penonton karena masih menjalani sanksi, Persipura tetap bertekad tampil maksimal.
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Jawa Pos
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