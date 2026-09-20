Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 20 September 2026 | 14.58 WIB

20 Bakso Enak di Surabaya yang Wajib Dicoba, dari Kuliner Legendaris hingga Varian Paling Unik

Kuliner bakso di Surabaya./Magnific/ yusticartoon - Image

Kuliner bakso di Surabaya./Magnific/ yusticartoon

JawaPos.com – Bakso adalah salah satu kuliner paling digemari di Surabaya, hadir dalam berbagai pilihan varian yang sangat unik mulai dari bakso kikil, bakso koya, bakso keju, hingga bakso berukuran jumbo yang sangat memanjakan selera.

Deretan warung bakso enak di Surabaya ini menawarkan cita rasa yang sangat beragam dengan harga sangat terjangkau, mulai dari ribuan rupiah per biji hingga puluhan ribu per porsi yang sangat mengenyangkan.

Setiap warung bakso punya keistimewaan tersendiri, dari kuah bening sangat gurih, bakso kasar dari jeroan tetelan, hingga warung kuliner legendaris yang sudah bertahan hampir 50 tahun lamanya.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Minggu (20/9), berikut 20 deretan rekomendasi bakso paling enak di Surabaya yang sangat layak masuk daftar kunjungan kamu.

1. Bakso Pak Salim

Warung yang berlokasi di Jl. Raya Mulyosari No. 70, Kalisari, Mulyorejo dan buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 19.00 ini menghadirkan berbagai varian bakso mulai dari bakso campur, bakso kasar, bakso halus, tahu bakso, mie bihun, mie kuning, dan aneka gorengan pangsit.

Harga per porsi sangat terjangkau mulai dari Rp15.000 dengan tempat sangat bersih dan pelayanan sangat ramah.

Warung ini sangat sering kehabisan stok sebelum jam tutup, sehingga sangat disarankan untuk datang lebih awal.

2. Bakso Cak Ateng (Bakso Koya Pak Ateng)

Warung yang berlokasi di Jl. Kenjeran No. 486C, Gading, Tambaksari dan buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 22.00 ini menghadirkan pilihan bakso yang sangat beragam mulai dari bakso pentung, ranjau Lombok, jamur, keju, tetelan, sumsum, gorengan, tahu, dan siomay.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Nasi Goreng Gila Keju dengan Bakso dan Sosis, Dijamin Menggugah Selera - Image
Kuliner

Resep Nasi Goreng Gila Keju dengan Bakso dan Sosis, Dijamin Menggugah Selera

Senin, 14 September 2026 | 20.32 WIB

10 Rekomendasi Bakso Dekat Kota Lama Surabaya, dari Bakso Pajero hingga Bakso Tetelan Pak Kam - Image
Kuliner

10 Rekomendasi Bakso Dekat Kota Lama Surabaya, dari Bakso Pajero hingga Bakso Tetelan Pak Kam

Selasa, 1 September 2026 | 19.12 WIB

Street Food Wiyung Wajib Coba, Ada Bakso Rp12 Ribuan hingga Lontong Mie Surabaya - Image
Wisata Dan Kuliner

Street Food Wiyung Wajib Coba, Ada Bakso Rp12 Ribuan hingga Lontong Mie Surabaya

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18.19 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore