20 Bakso Enak di Surabaya yang Wajib Dicoba, dari Kuliner Legendaris hingga Varian Paling Unik

Kuliner bakso di Surabaya./Magnific/ yusticartoon
JawaPos.com – Bakso adalah salah satu kuliner paling digemari di Surabaya, hadir dalam berbagai pilihan varian yang sangat unik mulai dari bakso kikil, bakso koya, bakso keju, hingga bakso berukuran jumbo yang sangat memanjakan selera.
Deretan warung bakso enak di Surabaya ini menawarkan cita rasa yang sangat beragam dengan harga sangat terjangkau, mulai dari ribuan rupiah per biji hingga puluhan ribu per porsi yang sangat mengenyangkan.
Setiap warung bakso punya keistimewaan tersendiri, dari kuah bening sangat gurih, bakso kasar dari jeroan tetelan, hingga warung kuliner legendaris yang sudah bertahan hampir 50 tahun lamanya.
Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Minggu (20/9), berikut 20 deretan rekomendasi bakso paling enak di Surabaya yang sangat layak masuk daftar kunjungan kamu.
1. Bakso Pak Salim
Warung yang berlokasi di Jl. Raya Mulyosari No. 70, Kalisari, Mulyorejo dan buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 19.00 ini menghadirkan berbagai varian bakso mulai dari bakso campur, bakso kasar, bakso halus, tahu bakso, mie bihun, mie kuning, dan aneka gorengan pangsit.
Harga per porsi sangat terjangkau mulai dari Rp15.000 dengan tempat sangat bersih dan pelayanan sangat ramah.
Warung ini sangat sering kehabisan stok sebelum jam tutup, sehingga sangat disarankan untuk datang lebih awal.
2. Bakso Cak Ateng (Bakso Koya Pak Ateng)
Warung yang berlokasi di Jl. Kenjeran No. 486C, Gading, Tambaksari dan buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 22.00 ini menghadirkan pilihan bakso yang sangat beragam mulai dari bakso pentung, ranjau Lombok, jamur, keju, tetelan, sumsum, gorengan, tahu, dan siomay.
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