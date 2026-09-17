Call Taker 112 Surabaya Dibekali Kemampuan Tangani Laporan Krisis Psikologis

JawaPos.com - Call taker Command Center 112 Surabaya dibekali kemampuan Psychological First Aid (PFA) untuk menangani laporan warga yang mengalami kondisi darurat, termasuk krisis psikologis.

Petugas tidak hanya menerima dan mencatat laporan, tetapi juga melakukan asesmen awal untuk menentukan langkah penanganan.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti, mengatakan kemampuan tersebut diperlukan karena kondisi warga yang melapor dapat beragam.

Call taker harus mampu menggali informasi dan menilai kondisi pelapor sebelum menentukan respons.

“Call taker tidak hanya menerima telepon. Mereka sudah dibekali Psychological First Aid (PFA) atau penanganan psikologis, sehingga ketika menerima laporan bisa melakukan asesmen awal, menimbang kondisinya, kemudian menentukan langkah berikutnya,” ujar Linda, Kamis (17/9).

Menurut Linda, setelah menerima laporan, call taker akan menggali informasi mengenai kondisi yang terjadi dan memastikan lokasi kejadian.

Informasi tersebut kemudian dikoordinasikan dengan petugas teknis maupun pos terdekat agar penanganan dapat segera dilakukan.

Selain call taker, ruang Command Center 112 juga didukung tenaga kesehatan. Nakes dapat memberikan arahan awal kepada warga melalui telepon sambil menunggu petugas tiba di lokasi.

“Di sisi room itu ada juga tenaga nakes yang dapat memandu warga. Karena kadang warga tidak tahu harus melakukan apa. Jadi bisa diarahkan dulu, jangan panik, kemudian diberikan langkah awal sambil menunggu tenaga medis datang,” katanya.