Diduga Bunuh Diri, Mahasiswa PENS Ditemukan Meninggal Dunia di Kos Surabaya

Seorang mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) berinisial RPA (25) ditemuka meninggal dunia di dalam kamar kos Jalan Keputih Makam Blok B, Rabu (16/9) pukul 04.05 WIB. Dia diduga bunuh diri. (BPBD Surabaya)
JawaPos.com - Seorang mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) berinisial RPA (25) ditemuka meninggal dunia di dalam kamar kos Jalan Keputih Makam Blok B, Rabu (16/9) pukul 04.05 WIB. Dia diduga bunuh diri.
Kabid BPBD Kota Surabaya Linda Novianti mengatakan petugas tiba pukul 04.10 menemukan korban sudah meninggal dunia
"Petugas tiba di lokasi berada di lantai 2 dengan kondisi sudah meninggal dunia," kata Linda, Kamis (17/9).
Kemudian, petugas inafis Polrestabes jenazah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
"Setelah itu jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara dengan menggunakan ambulance PMI," jelasnya.
Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Sukolilo Iptu Ari Wibowo mengungkapkan dugaan penyebab kematian mahasiwa tersebut karena bunuh diri.
"Hasil olah TKP bersama tim Inafis Polrestabes Surabaya. Dugaan sementara bunuh diri dengan cara gantung diri," katanya.
Namun, pihaknya masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab kematian.
"Untuk kepastian penyebab meninggalnya korban. Kami masih koordinasi dengan pihak dokter RS Bhayangkara," katanya.
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