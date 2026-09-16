WN Australia di Legian Bali Diduga Habisi 2 Anaknya Sebelum Gantung Diri

Ilustrasi gantung diri. (JawaPos)
JawaPos.com - Seorang WNA Australia berinisial SDJ, 57, diduga membunuh dua anaknya, ADS, 7, dan LKS, 4, sebelum akhirnya tewas gantung diri di Arca Bungalow, Legian, Kuta, Badung, pada Minggu (13/9).
Polresta Denpasar kini tengah mendalami motif dan rangkaian peristiwa tragis tersebut.
Dikutip dari Radar Bali (JawaPos Group), hasil pemeriksaan luar oleh Unit Identifikasi Polresta Denpasar menunjukkan adanya dugaan tindakan kekerasan fisik pada kedua tubuh bocah tersebut sebelum ditemukan meninggal dunia.
"Kedua anak tersebut diduga kuat tewas akibat dibekap dan dicekik sebelum sang ayah mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri," ujar Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo David Simatupang, dikutip Rabu (16/9).
Saat petugas mendatangi lokasi kejadian, SDJ ditemukan tergantung di terali besi jendela kamar menggunakan seutas kabel setrika berwarna putih.
Di dekat posisi SDJ, jasad kedua balita tersebut ditemukan dalam kondisi bertumpuk. Tubuh anak laki-laki berada tepat di atas jasad adik perempuannya.
Hingga saat ini, Tim Identifikasi Polresta Denpasar masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap secara utuh kronologi dan motif di balik tragedi di dalam bungalow tersebut.
Seluruh jenazah telah dievakuasi ke RS Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah Sanglah Denpasar menggunakan ambulans BPBD dan PMI Kabupaten Badung.
Kepolisian juga telah bergerak cepat menghubungi istri korban serta berkoordinasi langsung dengan pihak Konsulat Australia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022