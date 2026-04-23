Fatah Elhusein
Kamis, 23 April 2026 | 22.17 WIB

10 Gerakan Olahraga 10 Menit di Kamar Kos yang Efektif Bakar Kalori, Praktis Tanpa Alat

Ilustrasi gerakan squat jump (Freepik)

JawaPos.com – Kesibukan sehari-hari sering menjadi alasan utama seseorang sulit menyempatkan waktu untuk berolahraga. Apalagi bagi anak kos atau pekerja dengan ruang terbatas, pergi ke gym bukan selalu pilihan yang realistis. Padahal, menjaga kebugaran tubuh tetap penting untuk kesehatan jangka panjang.

Kabar baiknya, olahraga tidak selalu membutuhkan waktu lama maupun tempat luas. Dengan durasi singkat sekitar 10 menit saja, tubuh sudah bisa mendapatkan manfaat signifikan, terutama dalam membakar kalori dan meningkatkan kebugaran.

Melansir dari laman Alodokter dan Halodoc, terdapat sejumlah gerakan sederhana yang bisa dilakukan di dalam kamar kos tanpa alat khusus. Berikut ini 10 daftar gerakan olahraga efektif yang bisa kamu coba.

1. Rocket Jumps

Gerakan ini cocok sebagai pembuka karena mampu meningkatkan detak jantung dengan cepat. Cara melakukannya cukup sederhana, yakni dari posisi setengah jongkok lalu melompat setinggi mungkin dengan tangan diangkat ke atas. Rocket jumps efektif membakar kalori karena melibatkan hampir seluruh otot tubuh, terutama kaki dan inti. Lakukan 15–20 kali untuk satu set agar hasilnya maksimal.

2. Classic Squat

Squat merupakan gerakan dasar yang sangat efektif untuk melatih otot kaki dan bokong. Selain itu, gerakan ini juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Pastikan posisi punggung tetap tegak dan lutut tidak melewati ujung kaki saat menurunkan badan. Lakukan sebanyak 12–15 repetisi dalam satu set.

3. Burpees

Jika mencari gerakan yang cepat membakar kalori, burpees adalah jawabannya. Gerakan ini mengombinasikan squat, push up, dan lompatan dalam satu rangkaian. Meski cukup menguras tenaga, burpees sangat efektif untuk latihan kardio. Lakukan 10–15 kali dengan jeda singkat di antara set.

4. High Knees

Artikel Terkait
7 Olahraga Ringan Sebelum Haji agar Stamina Kuat, Ibadah Lancar dan Khusyuk - Image
Haji

7 Olahraga Ringan Sebelum Haji agar Stamina Kuat, Ibadah Lancar dan Khusyuk

Jumat, 17 April 2026 | 05.06 WIB

10 Olahraga Paling Aneh di Dunia yang Benar-Benar Ada: Dari Gendong Istri hingga Menyetrika di Tebing! - Image
Sports

10 Olahraga Paling Aneh di Dunia yang Benar-Benar Ada: Dari Gendong Istri hingga Menyetrika di Tebing!

Minggu, 12 April 2026 | 05.26 WIB

Bakar Kalori Tubuh, 4 Jenis Olahraga Ringan Ini Bisa Dilakukan Sendiri di Rumah - Image
Lifestyle

Bakar Kalori Tubuh, 4 Jenis Olahraga Ringan Ini Bisa Dilakukan Sendiri di Rumah

Rabu, 8 April 2026 | 15.15 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

