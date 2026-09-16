Respons UINSA Soal Demo Mahasiswa, Akui Tak Tahu Ada Pelantikan Rektor Prof Muzakki

JawaPos.com - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya buka suara terkait aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang menolak Prof. Muzakki kembali menjabat sebagai rektor, Rabu (16/9).

Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UINSA Surabaya, Aslamiyah, menjelaskan proses pemilihan rektor UINSA dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi oleh senat, hingga proses seleksi di tingkat pusat.

Menurut Aslamiyah, proses awal dilakukan melalui panitia pendaftaran dan seleksi di tingkat senat UINSA. Nama-nama yang lolos kemudian dikirim ke Jakarta untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut.

“Gini jalurnya kan pertama itu ada pendaftaran. Pendaftaran di sini ada panitianya, seleksi dari senat setelah itu dikirimkan ke Jakarta. Jakarta ada panselnya diuji dari Jakarta,” ujar Aslamiyah.

Dia menjelaskan mekanisme tersebut telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada periode sebelumnya, proses penentuan rektor pernah dilakukan langsung oleh Menteri Agama.

Namun, dalam beberapa periode terakhir, mekanisme melibatkan senat dan proses seleksi di tingkat pusat.

“Yang menentukan senat, senat semua,” katanya.

Aslamiyah menambahkan, setelah proses pemberkasan dilakukan di tingkat senat, tahapan selanjutnya berada di Jakarta.

Pihak administrasi kampus, menurutnya, tidak mengetahui secara rinci proses yang berlangsung setelah berkas dikirimkan.