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Ardini Pramitha
Kamis, 17 September 2026 | 01.42 WIB

8 Tuntutan Demo Mahasiswa UINSA: Minta Rektor Dicopot hingga Jam Malam Dihapus

Mahasiswa UINSA demo ke rektorat minta Prof Muzakki jangan menjabat sebagai rektor untuk ketiga kalinya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Mahasiswa UINSA demo ke rektorat minta Prof Muzakki jangan menjabat sebagai rektor untuk ketiga kalinya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menggelar aksi demonstrasi dengan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan dan kepemimpinan kampus, Rabu (16/9).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa delapan tuntutan. Namun, yang paling utama adalah meminta Rektor UINSA Prof. Muzakki mundur dari jabatannya.

Wakil Presiden BEM UINSA Fadlurrakhman Fazle Purwardana, mengatakan mahasiswa menolak kepemimpinan Rektor UINSA saat ini. 

Dia menyebut mahasiswa menginginkan adanya pergantian kepemimpinan di lingkungan kampus. Pasalnya, Prof Muzakki telah menahkodai UINSA selama dua periode. 

“Kami menolak dan mengecam, dan kami juga ingin menurunkan secara hormat, secara pribadi, dari Prof. Muzakki ini kemudian turun jadi Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya,” kata Fadlurrakhman ditemui. 

Menurut Fadlurrakhman, mahasiswa menilai terdapat sejumlah kebijakan dan keputusan pimpinan yang dianggap tidak berpihak kepada mahasiswa. 

Dia juga menyebut adanya keberatan dari sejumlah dosen yang kemudian, menurutnya, turut disampaikan kepada mahasiswa.

Salah satu hal yang disorot adalah persoalan pergantian pejabat di lingkungan kampus. Fadlurrakhman menyinggung kasus pencopotan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora (FAHUM) yang disebutnya dilakukan secara sepihak.

“Dulu itu sempat ada kasus Dekan Fahum yang dicopot secara paksa, secara sepihak, dan kemudian menjadi titik tanya dari kami,” ujarnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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