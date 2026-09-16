Mahasiswa Uinsa Tolak Muzakki Jadi Rektor untuk Dua Periode 

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya melakukan aksi demonstrasi menolak Akh. Muzakki kembali menjabat sebagai rektor. Mereka menggeruduk gedung rektorat, Rabu (16/9).

Alasan penolakan itu karena mereka menilai selama memimpin UINSA,

Muzakki belum membawa perubahan yang baik bagi mahasiswa dan juga kampus.

Demonstrasi ini digelar setelah

Muzakki dilantik sebagai Rektor UINSA periode 2026-2030 oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Selasa (15/9).

Massa aksi yang mengenakan pakaian serba hitam langsung datang di depan kampus. Mereka membawa sejumlah banner dan poster yang berisi kritikan dan tuntutan.

Satu persatu massa aksi melakukan orasi secara bergantian di depan kampus. Mereka juga melakukan aksi membakar ban di depan kampus, sementara sejumlah mahasiswa duduk di aspal di tengah cuaca panas.

Aksi tersebut membuat ruas jalan di depan kampus menyempit, tetapi kendaraan seperti mobil, sepeda motor, hingga Suroboyo Bus masih dapat melintas.

Massa awalnya hanya dapat menyampaikan aspirasi dari balik pagar karena gerbang rektorat ditutup dan dijaga petugas keamanan kampus.