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Rabu, 16 September 2026 | 19.20 WIB

Otoritas Bandara Juanda Gagalkan Penyelundupan Satwa Langka

Ilustrasi petugas BBKSDA Jawa Timur merawat kera ekor panjang di kandang. Kera tersebut akan dilepaskan di hutan di Jember. (Dipta Wahyu/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi petugas BBKSDA Jawa Timur merawat kera ekor panjang di kandang. Kera tersebut akan dilepaskan di hutan di Jember. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)

Keberadaan anak kera ini terdeteksi oleh petugas melalui pemeriksaan pemindai X-ray bandara. Pelaku mencoba mengelabui petugas dengan cara yang membahayakan nyawa satwa tersebut.

 "Anak kera ditempatkan dalam kardus kecil yang dibungkus plastik hitam dan diselipkan di antara pakaian," kata Plt Kepala BKHIT Jawa Timur, Hudiansyah Is Nursal dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (16/9).

Dudiansyah menyatakan, penyitaan dilakukan karena satwa tidak dilengkapi dokumen karantina. Untuk memastikan kesehatan satwa dan mencegah penyebaran penyakit lintas wilayah, dokter hewan karantina langsung mengambil sampel darah kera tersebut.

 Pengujian laboratorium ini difokuskan untuk mendeteksi risiko penyakit hewan menular, salah satunya rabies. Setelah proses karantina selesai, anak kera tersebut akan dilimpahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur untuk mendapatkan penanganan konservasi yang tepat.

 Selain kasus penyelundupan kera, BKHIT Jawa Timur juga menindak kasus serupa sehari setelahnya (14/9). Dalam operasi lanjutan tersebut, petugas menyita satwa tak berdokumen lainnya, yakni tiga burung jalak kebo, seekor burung derkuku, dan dua tupai.

Editor: Diar Candra
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