Jalur Penerbangan Belum Pulih, 54 Penerbangan di Bandara Juanda Dibatalkan

JawaPos.com - General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir menyampaikan perkembangan terbaru terkait jumlah penerbangan dari bandara setempat yang dibatalkan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau Senin (7/9).

Berdasarkan data yang dihimpun hingga pukul 11.40 WIB, terdapat 54 penerbangan di Bandara Juanda yang mengalami pembatalan. Rincian 24 kedatangan dan 30 keberangkatan.

"Bandara Internasional Juanda terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi secara intensif bersama maskapai serta seluruh stakeholder terkait untuk memastikan penyesuaian operasional dapat ditangani dengan baik dan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan optimal," ujar Tohir kepada JawaPos.com.

Tohir mengimbau seluruh pengguna jasa untuk terus memantau status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai masing-masing. Serta mengikuti informasi dan arahan petugas selama berada di area terminal.

Tohir melanjutkan, Bandara Internasional Juanda bersama seluruh stakeholder terkait berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Serta memastikan pelayanan tetap diberikan secara optimal selama berlangsungnya penyesuaian operasional penerbangan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kerja sama seluruh pengguna jasa," kata Tohir.

Dari pantauan JawaPos.com pada Senin (7/9) jumlah penumpang yang berlalu-lalang terlihat menyusut. Berkurangnya aktivitas itu menyusul pembatalan sejumlah penerbangan sejak Minggu (6/9). Belasan penerbangan di Bandara Juanda kembali dibatalkan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Salah seorang penumpang yang terdampak pembatalan jadwal penerbangan, Robby Hani Asmara (42) mengaku memaklumi pembatalan tersebut. Sebab, langkah ini diambil karena adanya force majeur berupa bencana alam yang di luar kendali manusia.