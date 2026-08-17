Indonesia Jangan Jadi Sumber Pemasok Satwa Liar di Pasar Ilegal Dunia

Ilustrasi: biawak berukuran besar (The Thaiger)
JawaPos.com - Indonesia tidak boleh menjadi sumber pemasok untuk pasar ilegal satwa liar dunia. Untuk antisipasi, pintu keluar negeri di bandara internasional harus dijaga ketat.
Penegasan itu merupakan buntut dari beberapa kali petugas di bandara berhasil menggagalkan satwa liar yang hendak diselundupkan ke luar negeri.
Terbaru, delapan ekor biawak hidup yang dikemas dalam koper nyaris dikirim ke Seoul, Korea Selatan (Korsel) pada 28 Juli 2026. Biawak itu terdiri atas 6 biawak hijau (Varanus prasinus) dan 2 ekor biawak Aru (Varanus beccarii).
Penyelundupan itu berhasil digagalkan dari warga negara (WN) Korsel berinisial JJ, 25, di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Biawak-biawak itu dibungkus menggunakan kantong kain sebelum dimasukkan ke dalam bagasi.
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Penangkapan itu menambah rentetan upaya penyelundupan satwa liar dari Indonesia ke luar negeri yang berhasil digagalkan di bandara internasional.
Sebelumnya di Bandara Soekarno-Hatta, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menangani penyelundupan 202 reptil oleh WN Rusia, 134 reptil oleh WN Mesir, 13 burung hidup oleh WN Tiongkok, serta 103 reptil yang melibatkan WN Belanda dan Lituania.
Pada Juni 2026, penyelundupan satwa endemik Indonesia dalam koper dengan tujuan Oman juga berhasil digagalkan.
Rangkaian pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa jalur penerbangan internasional masih menjadi salah satu titik rawan dalam perdagangan ilegal satwa liar Indonesia
Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk menghentikan pelaku di pintu keluar negara, tetapi juga membongkar rantai perdagangan sejak satwa diperoleh dari sumbernya.
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Jawa Pos
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