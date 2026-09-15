Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Rabu, 16 September 2026 | 06.22 WIB

8 ABK Tugu Boat Tenggelam di Bawean, Semua Berhasil Dievakuasi Tim SAR

Delapan anak buah kapal (ABK) Tugu Boat MT20-1301 yang dilaporkan tenggelam pada Senin (14/9) akhirnya berhasil dievakuasi. Seluruh ABK dinyatakan selamat. (SAR Surabaya) - Image

Delapan anak buah kapal (ABK) Tugu Boat MT20-1301 yang dilaporkan tenggelam pada Senin (14/9) akhirnya berhasil dievakuasi. Seluruh ABK dinyatakan selamat. (SAR Surabaya)

JawaPos.com - Delapan anak buah kapal (ABK) Tugu Boat MT20-1301 yang dilaporkan tenggelam di perairan barat Pulau Bawean pada Senin (14/9) akhirnya berhasil dievakuasi. Seluruh ABK dinyatakan selamat. 

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit menjelaskan bahwa proses pencarian delapan ABK itu tim mengoperasikan KN SAR 249 Permadi.

Namun, di tengah proses SAR mendapatkan informasi bahwa seluruh ABK telah diselamatkan oleh kapal SPOB BRM400.

"Kantor SAR Surabaya tidak mengerahkan KN SAR 249 Permadi untuk melakukan intercept, namun berkoordinasi dengan Kantor SAR Semarang untuk memastikan kedatangan kapal SPOB BRM400 yang membawa delapan ABK tiba di Semarang dengan selamat," kata Nanang, Selasa (15/9). 

Selama pelayaran menuju ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pergerakan kapal SPOB BRM400 terus dipantau oleh Kelas A Surabaya, Kantor SAR Kelas A Semarang, dan unsur maritim di sepanjang perairan utara Jawa Timur hingga Jawa Tengah.

Sekitar pukul 16.30 WIB, RIB 01 Kantor SAR Semarang bertolak dari Pelabuhan Tanjung Emas menuju posisi SPOB BRM400 yang berada sekitar tiga mil laut dari pelabuhan. 

"Setibanya di lokasi pada pukul 17.00 WIB, kru RIB 01 Kantor SAR Semarang berkoordinasi dengan awak SPOB BRM400. Petugas kemudian mendata delapan ABK TB MT20-1301 dan memastikan seluruhnya dalam kondisi selamat," katanya. 

Delapan ABK itu adalah Laode Hartoni (31), nakhoda; Agus Sukris D. (53); Angga Sukmanegara (38); Muhamad Irfan (30); Arsuki (25); Lulus Faesal P. (24); Iis Agus S. (25); dan Satriadi (24).

Setelah tim RIB 01 Kantor SAR Semarang memastikan seluruh ABK TB MT20-1301 dalam kondisi aman, kapal SPOB BRM400 melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Emas. Kapal tiba di Dermaga Nusantara sekitar pukul 17.45 WIB.

"Pada pukul 18.00 WIb, kedelapan orang ABK TB MT20-1301 dibawa ke Kantor KSOP Utama Tanjung Mas untuk proses lebih lanjut oleh pihak berwenang," tandasnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Helikopter dan Kapal SAR Surabaya Bergerak Cari Kapal Virgo 8 yang Hilang - Image
Surabaya Raya

Helikopter dan Kapal SAR Surabaya Bergerak Cari Kapal Virgo 8 yang Hilang

Minggu, 13 September 2026 | 18.34 WIB

4 Korban KMP Mutiara Sentosa II Belum Ditemukan, Basarnas Buka Peluang Pencarian Kembali - Image
Surabaya Raya

4 Korban KMP Mutiara Sentosa II Belum Ditemukan, Basarnas Buka Peluang Pencarian Kembali

Jumat, 7 Agustus 2026 | 20.43 WIB

Korban Meninggal Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 Bertambah Jadi 5 Orang - Image
Nasional

Korban Meninggal Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 Bertambah Jadi 5 Orang

Senin, 3 Agustus 2026 | 14.16 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore