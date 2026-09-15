8 ABK Tugu Boat Tenggelam di Bawean, Semua Berhasil Dievakuasi Tim SAR

JawaPos.com - Delapan anak buah kapal (ABK) Tugu Boat MT20-1301 yang dilaporkan tenggelam di perairan barat Pulau Bawean pada Senin (14/9) akhirnya berhasil dievakuasi. Seluruh ABK dinyatakan selamat.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit menjelaskan bahwa proses pencarian delapan ABK itu tim mengoperasikan KN SAR 249 Permadi.

Namun, di tengah proses SAR mendapatkan informasi bahwa seluruh ABK telah diselamatkan oleh kapal SPOB BRM400.

"Kantor SAR Surabaya tidak mengerahkan KN SAR 249 Permadi untuk melakukan intercept, namun berkoordinasi dengan Kantor SAR Semarang untuk memastikan kedatangan kapal SPOB BRM400 yang membawa delapan ABK tiba di Semarang dengan selamat," kata Nanang, Selasa (15/9).

Selama pelayaran menuju ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pergerakan kapal SPOB BRM400 terus dipantau oleh Kelas A Surabaya, Kantor SAR Kelas A Semarang, dan unsur maritim di sepanjang perairan utara Jawa Timur hingga Jawa Tengah.

Sekitar pukul 16.30 WIB, RIB 01 Kantor SAR Semarang bertolak dari Pelabuhan Tanjung Emas menuju posisi SPOB BRM400 yang berada sekitar tiga mil laut dari pelabuhan.

"Setibanya di lokasi pada pukul 17.00 WIB, kru RIB 01 Kantor SAR Semarang berkoordinasi dengan awak SPOB BRM400. Petugas kemudian mendata delapan ABK TB MT20-1301 dan memastikan seluruhnya dalam kondisi selamat," katanya.

Delapan ABK itu adalah Laode Hartoni (31), nakhoda; Agus Sukris D. (53); Angga Sukmanegara (38); Muhamad Irfan (30); Arsuki (25); Lulus Faesal P. (24); Iis Agus S. (25); dan Satriadi (24).

Setelah tim RIB 01 Kantor SAR Semarang memastikan seluruh ABK TB MT20-1301 dalam kondisi aman, kapal SPOB BRM400 melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Emas. Kapal tiba di Dermaga Nusantara sekitar pukul 17.45 WIB.