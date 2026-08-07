4 Korban KMP Mutiara Sentosa II Belum Ditemukan, Basarnas Buka Peluang Pencarian Kembali

JawaPos.com - Basarnas resmi menghentikan operasi SAR korban kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II di Perairan Utara Sumenep, Pulau Madura pada Selasa (4/8).

Di tengah keputusan tersebut, sejumlah keluarga korban mendatangi Posko Penanganan Penumpang KMP Mutiara Sentosa II di Pelabuhan Tanjung Perak. Mereka berharap anggota keluarganya dapat segera ditemukan.

JawaPos.com menghimpun ada empat keluarga korban yang melaporkan kehilangan. Nama mereka tidak tercantum dalam daftar 338 korban yang terevakuasi, baik korban selamat maupun korban meninggal dunia.

Empat korban tersebut, yakni Bustam Sanusi (sopir ekspedisi), Andik Herman (sopir ekspedisi), Abdul Manan (koki atau kru KMP Mutiara Sentosa II), dan Abdurrahman (sopir mobil boks).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit menjelaskan bahwa operasi SAR tidak serta merta diakhiri, melainkan dialihkan ke operasi rutin kesiapsiagaan.

Selama masa operasi kesiapsiagaan, posko terpadu di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak telah dibubarkan dan setiap instansi mengoperasikan posko di kesatuannya masing-masing.

"Meski demikian, apabila ada laporan korban (kebakaran KMP Mutiara Sentosa II) yang perlu dievakuasi maka akan dikomunikasikan ke semua unsur posko sesuai fungsi masing-masing" tutur Nanang.

Bagi keluarga korban yang merasa kehilangan sanak saudara dapat membuat laporan pengaduan ke Polres Tanjung Perak dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Pelabuhan Tanjung Perak.

Berikut hotline pengaduan yang bisa dihubungi keluarga korban: