Polrestabes Surabaya Amankan Jukir Diduga Intimidasi Pengendara Wanita

JawaPos.com - Sat Samapta Polrestabes Surabaya menangkap empat juru parkir yang diduga melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengendara wanita di Pasar Kupang, Surabaya.

Penangkapan ini setelah sebuah video viral di media sosial bahwa jukir menolak pengendara untuk membayar melalui QRIS resmi dan berujung cekcok.

"Sudah kami amankan para pelaku saat ini," kata Kasat Samapta Polrestabes Surabaya, AKBP Erika Purwana Putra saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (5/9).

Erika menjelaskan kejadian itu bermula pada Senin (31/8) sekitar pukul 21.40 WIB terkait adanya laporan jukir liar yang diduga mengintimidasi pengendara perempuan karena menolak pembayaran melalui QRIS.

"Dan sekitar pukul 22.00 WIB tim gabungan unit Sat Samapta bersama petugas patroli Jogoboyo langsung menyisir wilayah sekitaran yang dimaksud dan didapati situasi sudah sepi dan aktivitas parkir sudah tidak ada," jelasnya.

Kemudian, pada Selasa (1/9) sekitar pukul 15.00 WIB, pihak kepolisian langsung mendatangi rumah tersangka di kawasan Pandegiling, Surabaya.

"Unit langsung bergerak mendatangi rumah yang bersangkutan dan pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan," ucapnya.

Total ada empat tersangka jukir yakni MR, 30, sebagai pelaku yang mengintimidasi pengendara, MA, 54, JS, 54, dan H, 30.

Para tersangka disangkakan pelanggaran pasal Perda Nomor 3 Tahun 2018 Kota Surabaya Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.