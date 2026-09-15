Perangkat Daerah Gagal Bina Kampung Pancasila Bisa Kena Bendera Hitam

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Dok Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan memasang bendera hitam bagi perangkat daeeah (PD) yang dinilai gagal membina Kampung Pancasila. Namun, bagi PD yang mampu membina Kampung Pancasila akan diberikan bendera putih.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) pada PD yang ditugaskan mendampingi Kampung Pancasila di setiap RW. "Setiap RW memiliki satu ASN pengampu yang bertanggung jawab mengawal kegiatan sekaligus mendorong perubahan di wilayah tersebut," kata Eri pada Selasa (15/9).
Dia menegaskan keberhasilan pengampu dalam membina Kampung Pancasila akan menjadi bagian dari evaluasi. ASN yang berhasil mendorong perubahan akan mendapat apresiasi berupa bendera putih yang dipasang di kantor. Sementara pengampu yang dinilai belum berhasil akan mendapat bendera hitam.
"Kalau tidak ada perubahan maka pengampu yang memegang RW itu akan kita berikan reward. Rewardnya apa? Ada dua. Yang berhasil kita kasih bendera putih di kantornya, yang tidak berhasil menjalankan Kampung Pancasila, maka kami berikan bendera hitam untuk dinasnya," ujar Eri.
Dia menjelaskan alasan memasang bendera tersebut adalah sebagai pengingat bahwa pembangunan Kota Surabaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Baginya, pemerintah juga harus mampu mengajak masyarakat terlibat dalam membangun dan menjaga wilayahnya masing-masing.
"Agar apa? Agar kita sadar betul membangun Kota Surabaya bukan hanya pemerintahnya, tapi bagaimana pemerintah bisa mengajak seluruh warga Surabaya membangun kotanya sendiri, membangun wilayahnya sendiri," ungkapnya.
Dia juga menegaskan, bendera hitam akan menjadi salah satu indikator yang berpengaruh terhadap evaluasi kinerja kepala PD. Bahkan, evaluasi tersebut dapat menentukan keberlanjutan jabatan kepala perangkat daerah. "Bendera hitam ini akan berpengaruh terhadap kinerja Kepala PD. Apakah terus menjadi Kepala PD atau tidak," tegasnya.
Ia berharap Kampung Pancasila tidak sekadar menjadi program, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dari lingkungan paling dasar. Menurutnya, perubahan tersebut membutuhkan keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan dan membangun wilayah secara bersama-sama.
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