Wali Kota Tidak Ingin Stigma Gotham City Melekat dengan Jakarta Barat

JawaPos.com - Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah tidak ingin wilayahnya melekat dengan stigma Gotham City karena dinilai tidak aman, seperti kota fiksi penuh kejahatan dalam cerita Batman rilisan DC Comics.

"Kita tidak ingin Jakarta Barat dibilang Gotham City. Masa Jakarta Barat tidak aman? Malam hari saja masih banyak warga kita yang bermain bola dan beraktivitas," ujar Iin.​​​​​​dalam pertemuan silaturahmi Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat bersama warga di Balai Warga RW 10 Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Senin (24/8).

Menurut dia, julukan itu tidak mencerminkan realitas dan semangat warga dalam menjaga lingkungannya. Situasi keamanan dan kenyamanan di Jakarta Barat merupakan tanggung jawab kolektif.

"Keberhasilan menjaga ketertiban wilayah bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat," kata Iin.

Dia menuturkan, program silaturahmi lintas sektor ini digelar secara bertahap dan akan berlanjut ke seluruh kecamatan di wilayah Jakarta Barat guna membuka ruang dialog langsung dengan warga.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran keamanan mandiri dengan menjadi "polisi bagi diri sendiri".

Ia juga mengingatkan para orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anak, agar terhindar dari tawuran, narkoba, dan berbagai aktivitas yang dapat merugikan masa depan mereka.

“Mari kita menjadi polisi bagi kita sendiri. Artinya, kita tidak menjadi pelaku kejahatan dan tidak menjadi korban kejahatan,” pesan Nasriadi.

Sementara itu, Dandim 0503/Jakarta Barat Letkol Saputra Haki mengingatkan warga agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya di media sosial.