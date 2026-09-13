Pemkot Surabaya Gandeng 39 Perusahaan Serap Tenaga Kerja Warga Desil 1-3

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mengarahkan ribuan warga usia produktif yang belum memiliki penghasilan tetap ke berbagai peluang kerja yang tersedia di perusahaan-perusahaan.

Sebanyak 2.463 warga yang masuk Desil 1 hingga 3 menjadi sasaran program intervensi ketenagakerjaan tersebut. Mereka akan dipertemukan dengan lowongan yang telah dihimpun Pemkot Surabaya dari sejumlah perusahaan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 2.738 lowongan pekerjaan dari 39 perusahaan.

“Jadi, 2.463 orang ini nantinya akan kita sandingkan dengan peluang kerja yang kami punya di Kota Surabaya. Ada sekitar 39 perusahaan yang nantinya dari 2.463 orang ini kita arahkan untuk melamar di 39 perusahaan tersebut,” kata Hebi, Minggu (13/9).

Menurut Hebi, pendampingan tidak berhenti pada pemberian informasi lowongan. Pemkot juga akan membantu para pencari kerja mempersiapkan diri sejak tahap awal pendaftaran hingga proses seleksi di perusahaan.

Warga yang masuk dalam daftar sasaran akan mendapatkan pendampingan dalam menyiapkan dokumen lamaran sesuai kebutuhan perusahaan.