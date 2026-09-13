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Ardini Pramitha
Senin, 14 September 2026 | 03.12 WIB

Pemkot Surabaya Tetap Renovasi Rumah Warga Desil 4, Kondisi Lansia jadi Pertimbangan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat cek langsung kondiri rumah Sumaiyah, lansia yang tinggal seorang diri. ( Diskominfo Surabaya). - Image

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat cek langsung kondiri rumah Sumaiyah, lansia yang tinggal seorang diri. ( Diskominfo Surabaya).

JawaPos.com - Data desil bukan menjadi satu-satunya acuan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menentukan warga yang membutuhkan bantuan. 

Kondisi faktual di lapangan tetap menjadi pertimbangan, terutama bagi warga lanjut usia (lansia) yang hidup seorang diri dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki tempat tinggalnya.

Hal itu terlihat dari keputusan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang tetap memberikan bantuan renovasi rumah kepada Sumaiyah, lansia yang tinggal di Wonorejo III, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari. 

Meski berdasarkan pendataan tercatat dalam Desil 4, kondisi rumah dan keadaan sosial Sumaiyah dinilai membutuhkan intervensi pemerintah.

Kasus tersebut bermula dari laporan warga melalui Hotline Lapor Cak Eri. Warga melaporkan kondisi rumah tetangganya yang mengalami kerusakan dan dihuni oleh seorang lansia yang tinggal sendirian.

Eri kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi langsung rumah Sumaiyah. 

Setelah melihat kondisi bangunan sekaligus kehidupan penghuninya, ia memutuskan rumah tersebut tetap mendapatkan bantuan perbaikan.

“Saya mendapat laporan melalui hotline ada rumah tetangga yang penghuninya tinggal sendiri, seorang lansia. Rumah ini belum mendapatkan bantuan Rutilahu. Kemudian saya cek apakah rumah ini layak mendapatkan bantuan atau tidak. Ternyata masuk dalam Desil 4,” kata Eri, Minggu (13/9). 

Menurut Eri, kondisi Sumaiyah menjadi contoh bahwa angka dalam data tidak selalu menggambarkan kebutuhan warga secara utuh. 

Editor: Kuswandi
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