Surabaya Update Taman Kota, Penerangan dan Toilet Kini Makin Lengkap

Taman Bungkul Surabaya ditargetkan DLH jadi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). (Juliana Christy / JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membenahi sejumlah fasilitas di taman kota. Langkah itu diambil setelah melakukan evaluasi dan menerima masukan dari masyarakat. Perbaikan mencakup penerangan, area bermain anak, kebersihan toilet, tempat duduk, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M Fikser mengatakan, pengecekan telah dilakukan di sejumlah taman. Di antaranya Taman Prestasi, Taman Apsari, dan Taman Bungkul.
“Kalau minggu lalu kami ke tiga taman yaitu Taman Prestasi, Taman Apsari dan Taman Bungkul. Ada banyak taman yang belum selesai karena ada pekerjaan jogging track, tapi kemudian kami cek taman-tamannya sudah selesai semua,” kata Fikser pada Jumat (11/9).
Meski pekerjaan utama di sejumlah lokasi telah rampung, beberapa fasilitas masih membutuhkan penyelesaian. Termasuk tanaman yang baru ditanam dan sejumlah fasilitas permainan anak.
Fikser menyebut pihaknya juga mengecek kondisi permainan anak dan area pendukungnya. Beberapa bagian masih dalam tahap pengerjaan, salah satunya penyesuaian desain lantai. “Memang ada yang masih dipasang karena ada desain lantainya yang belum sesuai warna,” ujarnya.
Selain mengecek kondisi fisik taman, DLH juga menggali masukan dari warga yang menggunakan fasilitas tersebut. Di Taman Prestasi, warga meminta tambahan penerangan di sekitar area permainan anak. Masukan itu berkaitan dengan kebutuhan orang tua untuk mengawasi anak saat bermain, terutama ketika kondisi mulai gelap.
“Kita sempat diskusi dengan mereka, anak-anak, warga, ibu-ibu. Mereka ada masukan yang bagus itu kalau yang di Taman Prestasi kan tempat mainan itu perlu penerangan, sehingga orang tua bisa memantaunya lebih jelas,” jelas Fikser.
Sementara di Taman Apsari, warga menyampaikan kebutuhan fasilitas toilet dan tambahan tempat duduk. Fikser mengatakan, Pemkot Surabaya akan membangun toilet untuk pengunjung di taman tersebut.
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