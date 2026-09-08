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Ardini Pramitha
Rabu, 9 September 2026 | 01.21 WIB

Hindari Pemotor Rem Mendadak, Truk Pengangkut Ekskavator di Surabaya Kecelakaan

Truk pengangkut bego kecelakaan di Jalan Jemur Andayani, Surabaya saat hindari pemotor. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Truk pengangkut bego kecelakaan di Jalan Jemur Andayani, Surabaya saat hindari pemotor. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sebuah truk pengangkut ekskavator atau bego dan membawa cat mengalami kecelakaan di pertigaan TL Jalan Jemur Andayani Surabaya, Selasa (8/9).

Insiden yang terjadi pukul 13.45 itu membuat cat tumpah ke jalanan. Sopir truk Muhammad Iqbal Adi Pratama menceritakan kejadian itu bermula saat dirinya hendak menuju Krian. 

Di lokasi kejadian, dia menghindari sepeda motor yang mengerem mendadak. Akibatnya, separuh badan bego jatuh ke jalan. 

"Ini tadi menghindari orang rem mendadak, Mas. Dari orang rem mendadak, terus tak banting ke kiri. Ke kiri terus belok kanan. Belok kanan langsung eksa-nya (eskavator) bereset tadi, keluar dari bak," kata Iqbal ditemui di lokasi. 

Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja, alat berat itu terjatuh ke jalan, sejumlah tong cat berwarna oranye tumpah ke aspal jalan. 

Petugas kepolisian, Dishub mengatur lalu lintas yang macet, BPBD dan DLH membantu evakuasi dan pembersihan cat yang tercecer di jalan. 

"Itu catnya proyek, sekalian ngangkut dari Driyorejo mau ke Krian," ujarnya. 

Dia menegaskan, bila eskavator yang diangkut sudah diberi pengikat agar tak lepas. Namun, ketika truk oleng saat menghindari pemotor, ikatannya ikut terlepas. 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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