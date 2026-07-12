Mahasiswa Asal Jombang Tewas usai Kecelakaan Adu Banteng di Surabaya

JawaPos.com - Seorang mahasiswa asal Jombang, Jawa Timur, dinyatakan tewas setelah terlibat kecelakaan lalu lintas Jalan Sepat Lidah Kulon No. 303, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya pada Minggu (12/7).

Korban adalah laki-laki berinisial TKR, 19 tahun, warga Griya Jombang Indah, Kecamatan/ Kabupaten Jombang. Korban ditemukan tergeletak di tengah jalan dan dinyatakan tak bernyawa di lokasi kejadian.

Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kota Surabaya, Linda Novanti mengatakan Tim Gerak Cepat (TGC) bergegas ke lokasi setelah Command Center menerima laporan kecelakan lalu lintas pada pukul 04.56 WIB.

"Saat petugas tiba di lokasi, untuk korban satu sudah tergeletak di tengah jalan dengan kondisi sudah MD (meninggal dunia), dan korban kedua berada di tepi jalan dengan kondisi masih sadar dan dapat diajak komunikasi," ujarnya.

Insiden ini bermula saat TKR mengendarai Yamaha Mio di Jalan Sepat Lidah Kulon dari arah Timur. Di saat yang sama dari arah berlawanan, melaju sepeda motor Honda Vario yang dikendarai laki-laki berinisial SS.

Salah satu dari mereka diduga kehilangan konsentrasi, hingga akhirnya bertabrakan satu sama lain dari depan atau adu banteng. Korban TKR yang meninggal di lokasi kejadian langsung dilarikan ke RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.

"Untuk korban kedua yabg berinisial SS, 27 tahun, laki-laki, warga Pakis Sido Kumpul, Surabaya, selamat. Saat dievakuasi dalam kondisi sadar, namun mengalami luka lecet di tangan dan lutut kaki kiri," terang Linda.

Korban SS tidak dirujuk ke rumah sakit dan hanya mendapat penanganan awal oleh petugas TGC, BPBD, dan Pos Terpadu Wiyung si lokasi. Selama penanganan, pihak keluarga korban juga berada di lokasi untuk mendampingi.